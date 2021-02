Los centros de discapacidad organizan el regreso a clases

Los Centros de Día que se especializan en personas con discapacidad analizan el regreso a clases presenciales. Algunas comenzarían el 8 de marzo, mientras que otras no tienen un protocolo definido para que puedan asistir y no descartan empezar solo con los encuentros virtuales.

La división de grupos por cantidad de integrantes, el uso de patios o lugares de esparcimiento respetando la burbuja, usar varios ingresos al establecimiento, la higiene permanente de todos los asistentes, la toma de temperatura corporal y la trazabilidad son los principales puntos que aplicarán en las distintas instituciones. Pero, además, designarán tareas específicas a cada uno para que no tengan la necesidad de compartir ningún elemento durante los talleres.

"Nosotros vamos a empezar el 8, ya mandamos al Ministerio de Educación las sugerencias que acordamos. Tenemos que tener un número exacto de chicos y chicas que van a venir, pero de todos modos tendrán las dos opciones", explicó Victoria Giuliani, coordinadora de la Asociación Pro- Ayuda al Discapacitado (APAD). Luego agregó que no será obligatoria la presencialidad y podrán tener también clases virtuales. "En nuestra población no todos los chicos son de riesgo porque muchos no tienen enfermedades de base, entonces esos son quienes podrán estar en el edificio", contó.

Una metodología similar aplicará Amuyen, que ya aclaró que las clases presenciales serán reducidas porque no todos los asistentes están en condiciones de regresar a las aulas. "Trabajaremos en doble jornada de 9 a 12:30 y de 13:30 a 17, así en una hora el personal de maestranza puede desinfectar todo antes que entre el otro turno", explicó su coordinador, Ramón Bustos.

En tanto, la escuela "María Montessori" tiene un edificio muy amplio, lo que facilitará el cumplimiento del distanciamiento social. "Las salas son de 20 alumnos más o menos, pero las aulas tienen capacidad para ese número, entonces los dividiremos en grupos así pueden estar más espaciados, unos irán una semana completa y el resto la siguiente", informó Liliana Arias, directora del establecimiento.

Pero los Centros de Día Icred y Newen aún esperan los protocolos para sus alumnos y alumnas. "Nosotros tenemos que cambiarlos, alimentarlos. Sus patologías les impiden hacerlo por sus propios medios. El contacto físico no se puede evitar y ese es un problema que estamos analizando y cómo lo trabajaremos. Sabemos que necesitan volver porque les hizo mal el encierro, pero si no encontramos la forma tendremos que tener los encuentros virtuales", reveló Juan Dávila, director del instituto.

Por su parte, el otro lugar mencionado está en condiciones similares ya que los trastornos de sus concurrentes son muy riesgosos. "En estos momentos estamos a la espera de que se expida la Superintendencia de la Nación, nosotros no podemos regirnos por las mismas normas que una escuela tradicional. Ahora estamos haciendo tareas administrativas y un grupo de alumnos y alumnas realizan actividades recreativas presenciales aplicando los protocolos de deporte", sostuvo María José Ulloa, directora del centro.

Esta semana será definitoria para los establecimientos, ya que conocerán la respuesta de las autoridades provinciales.