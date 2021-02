La UEP puso primera con ganas y reglas claras

Año nuevo, vida nueva para la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que es la encargada de aplicar en San Luis los beneficios que otorgan las leyes de fomento para los sectores ovino y caprino. Luego de un 2020 dominado por la pandemia, que obligó a que todas las reuniones se realicen de manera virtual, arrancaron el 2021 con una concurrida cita presencial, en la que se respetaron todos los protocolos que impone la autoridad sanitaria.

"Aprovechamos el Salón de la Puntanidad, que es bien grande, para poder juntarnos, vernos las caras después de tanto tiempo y comenzar a delinear lo que va a ser la actividad de este año. De todas maneras, no descartamos volver a la virtualidad si la realidad así lo impone. Lleva más trabajo, pero en 2020 lo hicimos así y considero que fue todo un triunfo de la UEP y su gente", comentó Juan Manuel Celi Preti, el titular del organismo en representación del Ministerio de Producción.

Luego de los saludos de rigor, Gabriela Delgado, la coordinadora de la UEP, realizó un repaso de lo actuado el año pasado, destacando que todos los proyectos que presentaron fueron aprobados por Nación.

Uno de los avances más importantes fue haber conseguido fondos por el artículo 19, que San Luis utilizará para hacer un centro de acopio de lana. "Algunas demoras en materia de logística hicieron que todavía no comenzaran a ejecutarse los fondos, pero tenemos un año para usarlos. El problema es la inflación y la devaluación, que le hacen perder valor al dinero, por lo que tenemos que apurar las cosas", aseguró la funcionaria provincial.

Los fondos del artículo 19 también incluirá la capacitación para grupos ovinos de San Luis y el Valle del Conlara, bajo la organización del programa Prolana.

Ovinos. Se decidió que la tasa de interés para las cuotas de recupero sea de apenas el 5% para ayudar a los productores.

Según la Ley Ovina, la devolución de cuotas de los aportes reintegrables de ese sector debían abonar un 10% de interés, pero debido a la pandemia, esa medida quedó sin efecto el año pasado. Ahora la UEP debía definir cómo manejarse este año en materia de financiación. Celi Preti propuso mantener "un pequeño interés" que servirá para "bancar un par de proyectos más", debido a que el dinero siempre es escaso. Matías Suárez, el representante del INTA, pidió mantener ese 10% porque cree que favorece a los productores; aunque Marcos Arce, de la Secretaría de Agricultura Familiar, aconsejó imponer una tasa menor: "San Luis no es la Patagonia, la tasa tiene que ser simbólica". En la misma línea, Víctor Briñoli, de Senasa, propuso un 5% "porque va a ser otro año duro". Finalmente se impuso esta posición, y el interés será del 5% a partir de la segunda cuota del mutuo que se firma.

En cuanto a la presentación de nuevos proyectos, Delgado instó a los formuladores a hacerlo cuanto antes, "para evitar posibles cuellos de botella cuando elevamos los pedidos al Ministerio de Agricultura". Sobre este tema, Celi Preti advirtió a todos los representantes, que va a haber más exigencias de Nación: "No va más eso de meter proyectos a las apuradas e incompletos para reservar un lugar. Deben llegar listos a Buenos Aires".

Cada año, se lleva a cabo un encuentro del que participan todas las UEP del país que se denomina Comisión Asesora Técnica (CAT), en la que se definen los fondos que les correponde a cada provincia. Aún no hay precisiones sobre si será presencial o virtual, pero igual se les pidió a los formuladores no esperar, porque en líneas generales se sabe cuánto dinero van a destinar a San Luis, ya que los porcentajes no varían. "Dependerá de si son 80 millones de pesos para todo el país, como el año pasado, o lo aumentan a una suma cercana a los 104 millones, que es lo que se rumorea, pero nosotros debemos mantenernos en la misma línea de siempre, intentando a la vez el mayor recupero de cuotas posible", analizó Delgado.

De los proyectos de 2017, el 94,6% de los beneficiarios pagó ya la segunda cuota y quedó un solo deudor, un productor que sufrió el incendio de su campo. De los de 2018, que debieron pagar la primera, también quedó uno solo sin pagar, por lo que el fondo disponible de recupero para 2021 es de $512.384,11 que servirá para que nuevos productores puedan acceder a beneficios.

"Planteen proyectos viables, que sirvan para vivir, porque si no la cuota se transforma en un salvavidas de plomo. Apunten a un perfil cercano a la agricultura familiar, si no, no van a tener prioridad", aconsejó la coordinadora, quien destacó que en su gestión comenzaron a hacer estrictas supervisiones. El año pasado visitaron cinco establecimientos ovinos, todos con obras parciales y dos de caprinos que habían recibido aportes no reintegrables.

Desde el 1º de marzo la UEP recibirá proyectos, con una fecha tope impuesta al 31 de mayo, ya que el 30 de junio cierra el plazo nacional.

"En las supervisiones aprendemos el trabajo diario, sabemos qué funciona y qué no. Es algo enriquecedor, fíjense el caso que lleva Leonardo Janjetic (de la SAF), con un proyecto que incluye a 72 productores caprinos del Valle del Conlara", pidió Celi Preti.

Las principales trabas que encontró la mayoría tienen que ver con la parte técnica de la formulación, con errores de forma e inconsistencias. "Hemos recibido incluso proyectos escritos a mano", agregó Delgado, quien aconsejó apoyarse en Silvana Benítez o Javier Dupuy en la parte técnica, y en Bárbara Castiglione en cuestiones legales. "Vamos a definir los temas prioritarios para este año en la próxima reunión", dijo.

Algo importante que se llevaron los formuladores y productores es que la UEP comenzará con la recepción de proyectos el 1º de marzo y planea hacer un curso de actualización en esa primera quincena. "Debemos recibir los proyectos en San Luis un mes antes del cierre nacional, que será el 30 de junio. En eso seremos inflexibles", dijo en el cierre de un encuentro muy productivo.