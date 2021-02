El círculo para ganar dinero genera dudas y adhesiones

El sistema flor de Ponzi, mandala o círculo piramidal, como es conocido popularmente, es una forma de inversión que nació en el 1900, pero hace unos meses se instaló de lleno en Villa Mercedes y genera tantas dudas como adhesiones. Consultado por El Diario, un licenciado en Administración de Empresas sostiene que es un esquema fraudulento y advierte que en algún momento algunos participantes serán perjudicados.

La metodología consiste en encontrar un grupo de personas que busquen ganar plata. Cada uno que ingrese, debe depositar una suma determinada y convocar a más interesados. A medida que se incorporan más participantes, la rueda se mueve y para cobrar hay que esperar a llegar al centro de la flor o el círculo, con la promesa de recibir ocho veces más de lo invertido

Me estafaron, hice la transferencia de los 1.270 pesos, vi cómo todos cobraban y mi turno no llegaba nunca". Carolina Acosta, participante del sistema Ponzi.

"El monto que se usa ahora es de 1.270 pesos. El que entra tiene que buscar dos personas, a su vez estos dos más y todos le aportan al inicial, que recibe el beneficio", explicó el profesional Ariel di Chicacchio. Pero avisó que en el nivel que está próximo a cobrar, el círculo se divide en dos y se forman dos grupos de cuatro. Esta acción se repite cada vez que un participante llega al centro y los últimos van avanzando. "Los que formen parte desde un inicio o en un tiempo medianamente reciente van a cobrar. El problema es de los que van entrando después cuando ya no hay más gente interesada, así el círculo se corta y esos últimos no cobran. Matemáticamente es así, no hay forma de que no suceda, por eso es una estafa. No es culpa de la gente que actúa de manera inocente, sino que el sistema está hecho con esta intención", expresó.

Es un juego de azar, podés cobrar o no. Me arriesgué entré y al tercer día llegué al centro y cobré el dinero". Marcela Ortiz, participante del círculo piramidal.

Este matutino entrevistó a personas que participan o participaron en estos esquemas y halló vivencias encontradas. "Yo entré porque vi que la hermana de mi cuñada ganó plata, pregunté cómo tenía que hacer y me dijo que es una cuestión de azar, podés cobrar, pero si se frena perdés lo invertido. Me arriesgué y cobré al tercer día", contó Marcela Ortiz, quien continúa en los grupos.

"Yo entré hace cinco días porque mi hermana me invitó y está muy frenado, todavía no puedo avanzar", sostuvo Manuel González, integrante de otro grupo.

Por su parte, Carolina Acosta narró: "Entré por una chica que tengo en Facebook, me pareció una buena forma de tener un dinero extra, pero me estafaron. Hice la transferencia de 1.270 pesos con la promesa de ganar 10.670, vi cómo todos cobraban y mi turno no llegaba nunca. Espero que la gente abra los ojos", afirmó. Una historia parecida vivió Rocío Gómez, una joven que apostó para tener el beneficio. "No cobré, no solo eso, sino que la mujer que me agregó me bloqueó de todos lados", reveló.

"Yo cobré a los tres días, fue rápido. Después entré en otro, pero ya vi cosas raras, nombres de gente que no existía. Nos dimos cuenta porque se forma un grupo de WhatsApp y se van agregando los nuevos y esta persona no quería incorporar esos que había puesto. Hizo eso para que cobre más rápido un familiar de ella", dijo Claudia Maciel, una de las mercedinas que apoya al sistema.