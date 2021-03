El cuartel de bomberos de Justo Daract busca incorporar voluntarios

A medida que las ciudades crecen, también incrementan sus accidentes y emergencias. Eso es lo que le sucede a Justo Daract y por ello, el cuartel de bomberos "Luis Navarro" busca sumar más voluntarios para combatir los incendios.

Es que en la actualidad, el cuerpo activo está formado por 22 agentes (17 varones y 5 mujeres), un número que consideran bajo para cubrir el tamaño de la población de la localidad.

Este año reabrieron, como realizan en cada comienzo de cada período, las inscripciones para los mayores de 18 años que quieran incorporarse al equipo, luego de superar una serie de capacitaciones y un examen. "No ponemos un máximo de edad porque no hay límite. A quien quiera ser parte, le encontramos una tarea que pueda cumplir de acuerdo a sus posibilidades. Por ejemplo, una persona grande puede hacer guardias, manejar el vehículo, entre otras cosas", explicó Jazmín Navarro, una de las integrantes del plantel e hija del héroe que le dio su nombre a la institución.

La joven, además, es la directora de la Escuela de Cadetes, un espacio al que pueden concurrir los menores para formarse en el desafiante rol de ser bombero. "Somos tres instructores y tenemos a 24 chicos de entre 9 y 17 años que se están preparando. Cuando cumplen la mayoría de edad, pasan directamente al cuerpo activo porque ya tuvieron las capacitaciones necesarias", sostuvo.

En cambio, los jóvenes y adultos que ingresen deberán alistarse durante unos cuatro o cinco meses en diferentes áreas del trabajo: rescate vehicular, con cuerdas, en altura, incendios forestales y estructurales, materiales peligrosos y hasta ética e historia, entre otros. Luego les tomarán una prueba para comprobar que cuentan con los saberes básicos para enfrentarse a algún siniestro.

No hay un límite de edad. A quien quiera ser parte le encontramos una tarea que pueda cumplir (Jazmín Navarro)

El segundo requisito para entrar al cuartel es habitar en Justo Daract. "Nos ha pasado que vienen chicas de Villa Mercedes y otros lugares porque nosotros recibimos a mujeres, pero después no pueden cumplir. No pueden acudir ante el llamado de la sirena porque no están en la ciudad", reveló.

Hay otras exigencias físicas y condiciones sanitarias para ser bombero, pero las analizan con cada postulante una vez que muestran su interés en participar. Para hacerlo, deben acercarse por la sede del organismo, ubicado entre las calles Almirante Brown y Patricias Mendocinas, llamar al teléfono 02657-480636 o escribir un mensaje a la página oficial de Facebook.

La convocatoria se abrió hace varias semanas, pero hasta el momento, solo se anotaron dos personas. "La comunidad siempre nos ayuda y muestra interés en nuestras actividades, pero creo que quizás muchos tienen miedo, no saben lo que hacemos o no disponen de tiempo al ser una tarea voluntaria. Ya van a aparecer los valientes y les llegará el momento de sumarse", opinó Jazmín.