Fede Alaniz, otro puntano que sueña a lo grande

Federico Alaniz vive un gran presente. Con 19 años está jugando para Del Progreso de Río Negro la Liga Argentina de Básquet. El pibe surgido de Universidad Nacional de San Luis y que dio un gran salto con GEPU sigue en pleno ascenso. Mar del Plata es sede de la burbuja donde juega el equipo rionegrino y Federico va sumando minutos y haciendo experiencia en un equipo que ya está consolidado y que tiene entre sus filas al villamercedino Gustavo Maranguello. Sueña con seguir este camino y vivir de lo que le gusta: el básquet.

"Las expectativas son altas, llego a un equipo armado. Vengo a aprender y a sumar desde donde me toque. Vamos en busca de un objetivo y creo que podemos lograrlo", comenzó diciendo el base puntano.

Soy un base armador. Me gusta que el equipo juegue ordenado y que todos estén contentos en la cancha

Arrancó a jugar de muy chico. A los 6 años ya estaba picando una pelota de básquet. Eligió este deporte por los hermanos, ellos jugaban y Fede iba a todos los partidos, así comenzó el romance con la "Naranja". Sus primeros pasos fueron en la Universidad Nacional de San Luis. "Ahí jugué hasta los 14 años y después me fui a GEPU, donde tuve la oportunidad de debutar como profesional", aseguró.

Tuvo muchos técnicos y de todos aprendió algo, pero a la hora de elegir se queda con Guillermo Benavídez, el entrenador que lo formó en la UNSL, y con Rafael Costa, quien le enseñó mucho cuando llegó a GEPU.

Juega de base, aunque también puede hacerlo de escolta, pero su posición es base, es ahí donde se siente más cómodo en la cancha. "Soy un base armador, me gusta que el equipo juegue ordenado y que todos estén contentos dentro de la cancha", aseveró.

Es un jugador que asimila con mucha facilidad los conceptos que le entrega el entrenador de turno.

A pesar de su corta edad tiene muchos partidos en Primera. Y a la hora de quedarse con uno elige una final con Alberdi en Villa Mercedes, dice que esa noche le salieron todas. Jugó e hizo jugar al equipo.

Es un apasionado. No hizo otro deporte. No se imagina la vida sin una pelota de básquet. Si bien es cierto que le gusta mucho el fútbol, nunca lo practicó.

La Liga Argentina es el primer paso. Sabe que este certamen puede ser el trampolín para pegar otro gran salto. Tiene condiciones y muchas ganas de progresar. Es muy profesional. Le gusta entrenar y asimila muy rápido los conceptos del entrenador de turno. "Es una linda oportunidad que se me presentó y no la quiero dejar pasar. Del Progreso es un equipo muy compacto y tengo que aprovechar eso para sacarle rédito cuando el entrenador me da minutos en cancha", afirmó.

Es un pibe que le gusta divertirse jugando al básquet. Fede y el básquet se encontraron hace 13 años. Ya quedaron atrás esos inicios en la UNSL, el presente lo tiene jugando la Liga Argentina.

El destino le hizo un guiño y le dio la chance de jugar en una categoría superior. Ahora depende de él. Sabe que la vida tiene momentos y a esos momentos hay que aprovecharlos, quizá sea este el momento de Federico.