Los latidos firmes del "estilo Piazzolla" y un corazón que no se marchita

Ahora que la figura de Astor Piazzolla tiene un reconocimiento unánime en todo el mundo, vale la pena recordar la resistencia que provocó la renovación del tango que encaró, de modo solitario, hace cuarenta años. Como toda revolución, hubo quienes consideraron a las creaciones del bandoneonista nacido hace cien años como insípidas, híbridas en un sentido incomprensible (de hecho, fue un incomprendido) y hasta peligrosas.

No como un Quijote del bandoneón, sino más bien como un silencioso pertinaz con los objetivos claros, Astor acaparó todas esas discrepancias y algunas apatías y las transformó en aceptación y congruencia. Eso sí, como suele pasar sobre todo en suelo argentino, tuvo que esperar hasta su muerte para que la aceptación sea masiva.

La principal herejía de Piazzolla fue violentar ese ritmo que los ortodoxos llamaban tango con el jazz, algo de rock y mucho de música clásica, un estilo que promovió con excepcional mirada.

Astor fue el único hijo de un matrimonio que si bien estaba asentado en Mar del Plata al momento de su nacimiento, se instaló en Nueva York al poco tiempo. La cercanía de su casa de la infancia con la zona de los billares y los cabarets de la ciudad estadounidense le apoyó un bandoneón en sus rodillas cuando tenía seis años.

"A mi abuelo lo cuestionaron mucho, pero también recibió el apoyo del público, que por entonces era joven y, sobre todo, del ambiente del jazz, que siempre lo bancó", dijo Daniel "Pipi" Piazzolla, nieto de Astor, en una charla exclusiva con Cooltura. Antes que se declarara la cuarentena, Escalandrum, la banda de Daniel, tenía prevista una visita a San Luis y como hubo que suspenderla, ahora quiere retomar esa iniciativa. No obstante, el baterista recuerda con precisión las veces que visitó la provincia. "La última fue muy especial porque tocamos el Himno Nacional en la inauguración del estadio en Villa Mercedes".

El miércoles pasado, cuando se cumplió un siglo del nacimiento de Astor, la banda lanzó "100", el disco que revive la memoria del abuelo revolucionario. "Venimos haciendo obras de él hace mucho tiempo, así que todo surgió muy naturalmente; estamos más maduros, más sólidos, con un sonido como bloque", sostuvo "Pipi".

En el disco se reversionan diez obras del genial músico con algunas sorpresas que los fanáticos agradecerán por el valor de las melodías en sí y por el plus que una banda de indiscutible calidad técnica le aporta. El álbum rescata, por ejemplo, "Milonga en re", una de las joyas perdidas en la discografía del autor; tiene una versión instrumental de "La muralla china", que tiene todas las versiones cantadas; y agrega una nueva vida al clásico "Adiós Nonino".

Pero el hallazgo mayor es un track titulado "Intro de bandoneón", que fue grabado por la banda sobre un extenso solo de Astor, que era lo único que permanecía inédito entre sus más de tres mil grabaciones. Piazzolla registró esa melodía de seis minutos en diciembre de 1976 como un prólogo de "Suite troileana", que luego fue desechada. "Pipi" lo reencontró y lo puso a dialogar con el modernismo de su conjunto.

"Fue muy emocionante poder acompañar a mi abuelo en esa introducción libre. Todos los miembros del grupo creemos que, por fin, tocamos con Piazzolla", agregó el nieto.

El estilo Astor

La impresionante unanimidad sobre la obra de Astor en el mundo llegó, como está dicho, luego de una turbulenta relación con la tradición tanguera, a la que extrañamente Piazzolla no resistía, al menos públicamente.

Su relación con su ciudad natal fue de cariño, al punto que cada vez que podía regresaba, hasta que hubo un tiempo en el que estuvo radicado allí. La respuesta de esa decisión tiene varios sonidos: el más conocido es que los premios del Festival de Cine que se realiza en la ciudad se llaman "Astor".

La reluctancia que tuvo que enfrentar su abuelo en la mejor etapa de su carrera es tomada por "Pipi" como un signo de los tiempos pasados. "Aquella era una época muy especial y cualquier cambio en la música, como la llegada del bossa nova a Brasil, eran motivo de discusión. Ahora se puede cantar cualquier cosa y nadie dice nada".

Para el heredero, Astor fue reconocido fuera de Argentina desde siempre, incluso con músicos que quisieron tocar como él, algo que no le parece una imitación, sino más bien la recreación de un modo de interpretar. Para "Pipi", que las nuevas generaciones toquen composiciones de su abuelo o cosas parecidas reafirma su idea de la existencia de un "estilo Piazzolla".

"Cuando alguien toca jazz —explica el baterista de Escalandrum— quiere tocar como Charlie Parker, Jonh Coltrane o Miles Davis; cuando toca blues, tiene que tocar los 12 compases. Cuando se quiere tocar a Piazzolla, hay que tocarlo como lo marcó él, no hay otro camino". Además de ser el único miembro de la familia que recibió la sangre musical de Astor, "Pipi" sabe de primera mano interpretar los colores, los recursos y los giros piazzollianos, sin necesidad de imitarlos. "Mi abuelo abrió un portal hacia una música nueva y lo cerró. Compuso la música del año 3000".

Soldados de un revolucionario

Ya sea para la danza, el canto o la música instrumental, cuasi como un "Che" Guevara del tango, Piazzolla izó banderas y dio rienda suelta a la imaginación de cualquier artista que tuviera el valor de sostener su lucha. El legado más grande que Piazzolla le dejó no solo al género que lo coronó como rey y lo condenó a la horca al mismo tiempo, sino a la historia de la música en general, es el de la innovación y la originalidad.

Al torbellino de homenajes que comenzó este mes en todo el mundo por los 100 años del tanguero se sumaron el del bandoneonista Néstor Marconi, en Argentina; el Quinteto Leopoldo Federico, en Colombia, y la bailarina Celia Millán, en Alemania.

En todo el globo, la canción "Adiós Nonino" suena, se canta y se baila en distintos escenarios, pantallas de streaming y teatros. Como una rockola sin fin que se reproducirá durante todo el mes del centenario del controversial, pero querido, artista.

El último de los shows que dará Néstor en honor a Astor será este viernes en el Teatro Colón. "Es un popurrí de temas de Piazzolla y separados haré un solo de 'Adiós nonino' y 'Lo que vendrá'. Estaré solo sobre el escenario una media hora aproximadamente", explicó el bandoneonista, quien de chico soñaba con ser futbolista, pero que lo atrapó el tango con sus firuletes y milongas.

"Abrió un camino muy amplio donde no solamente yo he visto esa puerta abierta. A veces critico, en el buen sentido de la palabra, a algunos de los jóvenes porque creen que el camino que dejó es imitarlo y no es así, sino que hay que continuarlo", reflexionó el compositor argentino. Y agregó: "Él dio a entender en todas las partes del mundo que el tango no es solamente el bailado o cantado, que siempre es bienvenido, pero está el musical que lleva mucha elaboración y que pasa de lo que llamamos tango tradicional".

Otra argentina que izó la bandera de Piazzolla es la bailarina y coreógrafa Celia Millán con su ballet Piazzolla's Tango. "Se trata de un proyecto que encaramos con un compañero mío de toda la vida, Michael Ihnowy", detalló a Cooltura.

Piazzolla's Tango tuvo su primer preestreno el cinco de marzo, con una modalidad virtual. El recital fue transmitido el 11 de marzo. Ahora, los artistas esperan que las restricciones se liberen en el país europeo para poder hacer una presentación presencial el 29 de abril en el teatro alemán T- Werk Potsdam.

Para Giovanni Parra, fundador del Quinteto Lepoldo Federico, homenajear a Astor fue su forma de devolverle un poco de la pasión que le despertó por el tango. El 26 de febrero, junto a su grupo, hizo una interpretación de varias obras originales del Quinteto Astor Piazzolla en el Teatro Mayor "Julio Mario Santo Domingo", en Bogotá.

"Para tocar el bandoneón me inspiré en él y es por él que me gustó el tango. Cuando empecé a estudiar música me inclinaba por el barroco o lo romántico, pero cuando escuché a Piazzolla pasó a ser un ídolo, como si fuera fan de un equipo de fútbol", describió Giovanni, quien incluso le compuso una canción al tanguero argentino.

"Se llama 'Astor' y empieza con una fuga muy parecida. Le afané, como dicen ustedes, cosas a la canción 'Fuga y misterio'. Después tiene un acompañamiento muy parecido al de 'Otoño porteño' y, por último, hay una parte más propia de improvisación con la guitarra", detalló el artista colombiano y concluyó con un broche de oro: "Siento que mi cabeza y mi corazón transpiran Astor Piazzolla".