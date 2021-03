La Municipalidad ya habilitó el link para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Luis, Andrés Russo, anticipó que el beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito se podrá gestionar a través de la plataforma Sistema Integral de Gestión Municipal (Sigem). Esperan otorgar el pasaje a unos 12 mil chicos.

“Se va a poder solicitar este beneficio a través de la plataforma Sigem. Es un trámite sencillo, sin tanta burocracia, presentando la mínima documentación necesaria para cumplimentar con los requisitos que establece la ordenanza aprobada el jueves pasado”, señaló Russo en declaraciones a radio La Voz.

En la plataforma de la Municipalidad (sigem.sanluislaciudad.gob.ar/sigem/) ya se encuentra habilitado el link para comenzar a solicitar el beneficio para los estudiantes.

La semana pasada el Concejo Deliberante de San Luis, aprobó por unanimidad el proyecto de Boleto Estudiantil Gratuito. Entre los puntos más importantes se establece que para acceder al beneficio el ingreso familiar no debe ser superior a tres salarios mínimo, vital y móvil (64.800 pesos); y que el beneficio incluye a estudiantes regulares del ámbito público y privado de todos los niveles: inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

Russo explicó que a través de la plataforma de la Municipalidad -una vez que el beneficiario se haya registrado-, “se realizará una evaluación del postulante para ver si se cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente”.

Además, indicó que se tendrá en cuenta que los alumnos vivan a más de 1000 metros del establecimiento al que concurren. “Sabemos que había infinitos de casos de niños y niñas que vivían muy cerca de la escuela, y como el boleto estudiantil gratuito anterior lo pedía cualquiera, sin ningún tipo de control, había estudiante que vivían a 3, 4 o 5 cuadras de la escuela; sacaban el boleto y este lo terminaba usando otra persona, eso no está bien”.

Con respecto a este punto, el secretario dijo que el beneficio “lo termina pagando el Estado y por eso hay que ser responsables para cuidar las finanzas de la empresa Transpuntano, porque si no pasa lo que ya vimos”, indicó al referirse a la situación económica que presentaba la empresa de transporte urbano cuando la nueva gestión municipal se hizo cargo en 2019. “Hacía semanas que no se les pagaba el sueldo a los trabajadores, y esto no está bien. Hay que ser responsables; por eso consideramos que el boleto estudiantil debe llegar a los estudiantes que realmente lo necesiten, cuidando las finanzas, ya sean municipales y de la empresa”.

El funcionario explicó que los alumnos deberán tener una tarjeta Sube que esté registrada bajo su nombre. “Esto se hace a través de la página de la Tarjeta Sube y una vez con ella, desde nuestra plataforma (Sigem) se podrá hacer la asociación para adquirir el beneficio gratuito. Es un requisito fundamental”.

Ruso comentó que en una evaluación que realizaron desde la Municipalidad, calculan que el Boleto Estudiantil Gratuito abarcará a unos 12 mil chicos. “Los primeros informes que tenemos, prevé que entre 8 mil y 12 mil chicos de la ciudad se verán beneficiados”, y agregó que está previsto que los estudiantes que tienen jornada simple se les otorgará dos boletos, para los que tienen doble escolaridad se le habilitará 4 pasajes.

A través de una conferencia -prevista para este viernes a las 10 en el edificio Municipal-, la Comuna dará a conocer más detalles del Boleto Estudiantil Gratuito.

NTV.