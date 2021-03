Federico Guerra: "Voy a exigir el máximo de mis compañeros"

Declara como juega, con temperamento y pasión. Para Federico Guerra, el volante mendocino que es uno de los 4 refuerzos del nuevo Juventud, la exigencia es un método que le dio resultado en los equipos en los que jugó.

"Me encontré un plantel con muchos jóvenes y algunos jugadores grandes. Por mi personalidad les voy a exigir a todos independientemente de la edad que den el máximo por que pretendo que ellos me pidan lo mismo a mí. Si yo los hago mejorar y ellos me hacen mejorar a mí el equipo va a tener un plus en todos los partidos", explicó el volante.

Nació futbolísticamente en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde jugó unos 100 partidos en la segunda división del fútbol argentino en dos períodos distintos; también pasó por Atlanta, Deportivo Italiano y Tristán Suárez. Hará su primera experiencia en el Torneo Federal A.

Me sedujo el proyecto del club de tratar de seguir creciendo a nivel infraestructura y en lo deportivo

"No tuve nunca la chance de jugar este torneo. Si bien estuve en la B Metropolitana que sería la misma categoría en Buenos Aires, es totalmente diferente por las distancias de los viajes y por la pelota, que es muy diferente y hay que acostumbrarse. N hay que dejar detalles librados al azar, pero el Federal A es una categoría que sí he mirado mucho y que tengo muchas ganas de jugar", detalló el "Oreja".

Guerra es un jugador que se fue haciendo un poco más completo con el paso del tiempo. "Soy un volante central que de a poco fui incorporando el soltarme y transformarme también en un volante mixto y no solo un jugador de contención. Son cosas que a medida que uno va creciendo las va incorporando. Hoy puedo jugar por derecha, como cinco solo o con otro al lado, hay varias posiciones en las que me siento cómodo", describió Federico.

El mediocampista de 29 se instaló desde el lunes con su esposa y su hija, a las que fue a buscar a Mendoza. "De a poco vamos a ir haciéndonos un tiempo para conocer un poco más de esta provincia que tiene un montón de lugares lindos y turísticos", cerró Guerra.