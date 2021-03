El gol que definió el clásico no fue: la pelota se fue por arriba

A los 9 minutos del complemento hubo una jugada que cambió el rumbo del clásico puntano del fútbol femenino que Estudiantes le ganó el domingo 2-1 a Juventud.

El tiro libre de Natasha Oviedo, a más de cuarenta metros del arco que defendía Linda Ledesma, para algunos se metió en el ángulo derecho. Para otros, se fue por encima. A otro grupo le quedó la duda. La que no dudó fue la árbitra del encuentro, Eliana Quiroga, quien desde la medialuna vio gol y ahí nomás marcó el centro del campo de juego decretando el 2-1 para las "albiverdes".

La única jugadora que ensayó una protesta fue la arquera Linda Ledesma, que juraba y aseguraba que la pelota se había ido por encima del travesaño. Las demás, entre la sorpresa y la bronca, no atinaron a nada, mientras las estudiantiles festejaban el 2-1.

Paso 2. La bocha cae detrás de la portería, venciendo el esfuerzo de la "1" de Juventud.

Son milésimas de segundos donde se cobra lo que se ve. Con la jueza, en ese momento, no dudamos de que era gol. Eliana Quiroga.

El Diario, uno de los pocos medios que estuvo en la cancha, se pudo comunicar con Eliana Quiroga, quien se mostró muy apenada por lo sucedido. "Hoy (por ayer) después de ver diferentes videos, veo claramente que la pelota entra por arriba del travesaño. En uno de los videos (de baja resolución) observamos cómo la arquera se agarra de la red, lo que en otro se muestra claramente que no es así. En el momento fue un abrir y cerrar de ojos, donde para mi asistente y para mí fue gol. La verdad fue una situación lamentable, que no le deseo a ningún árbitro, y me encuentro muy apenada por lo ocurrido", aseguró.

Paso 3. La pelota, en pleno descenso, se mete en el arco por un agujero de la red, producto de un piolín que cedió.

Para Eliana no hubo dudas y yo como asistente apoyo su decisión, porque vi exactamente lo mismo. Belén Amieva.

Esa situación manchó el clásico. La terna venía teniendo una actuación aceptable. Las jugadoras colaboraban para que el partido fuera ágil, pero esa jugada cambió el desarrollo. De ahí en más fue otro partido. La duda, hasta ese momento, si esa pelota había entrado o no, generó otro clima en "El Coliseo".

Después de tanto esperar por un Estudiantes-Juventud, no fue el mejor regreso. El gol que fue pero no fue terminó inclinando la balanza para las "albiverdes" y dejó a la terna arbitral en el ojo de la tormenta.

Paso 4. El balón ya ingresó en el arco, pero por la parte externa. Ledesma y Maluf siguen atentas la jugada.

No fue gol. Mis manos estaban en el ángulo y la pelota pasó por detrás. Fue muy notorio el error de la árbitra. Linda Ledesma.

Redacción / NTV