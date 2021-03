Las dos pacientes con dengue autóctono fueron dadas de alta

Tanto la mujer de 22 años como la niña de 6, que habían contraído dengue a principios de mes, fueron dadas de alta y están en perfecto estado de salud, informó el jefe del Programa Epidemiología del Ministerio de Salud provincial, Rodrigo Verdugo. Ambas pacientes, vecinas de la zona norte de la capital puntana, transcurrieron la enfermedad de forma ambulatoria. Habían asistido al Hospital del Norte.

"Nos comunicamos personalmente con la familia de la nena de 6 años y está en perfecto estado de salud. La mujer de 22 no contestó el teléfono, pero el último reporte que tuvimos es que fue dada de alta, es decir que estaba bien", afirmó Verdugo.

Aseguró que ninguna de las dos pacientes "tuvo una sintomatología grave, por lo cual no necesitaron ser internadas; ambos procesos fueron ambulatorios. Se recuperaron completamente de los signos y síntomas que presentaron. En el caso de la nena, el dolor abdominal, y en el de la chica de 22 años, el rash cutáneo (sarpullido), además del dolor de cabeza, todos síntomas coincidentes con la enfermedad, que fueron los que hicieron sospechar de dengue; evolucionaron favorablemente”.

Verdugo manifestó que "hasta el momento son los únicos dos casos confirmados, pero todavía queda superar marzo y todo abril".

"Según como vengan las temperaturas, generalmente hasta finales de ese mes tenemos actividad del Aedes aegypti, el mosquito vector de la enfermedad", explicó.

Si bien no hay un número exacto que especifique qué tan grande es la población de esta especie de mosquito en la provincia, "por el relevamiento que hace el Servicio Control de Vectores en las viviendas, se estima que la presencia de larvas de Aedes aegypti en los domicilios visitados es menor al 1 por ciento, pero es una estimación, ya que no tenemos una investigación. Córdoba, por ejemplo, tiene un instituto, con el cual hemos colaborado algunos años, donde desarrollan estadísticas a través de proyectos de investigación".

"Sospechas de casos de dengue tenemos a diario, pero se van descartando. Les pedimos a los vecinos que sigan trabajando en el descacharrado, en la eliminación de los criaderos de mosquitos, porque ahí está la clave; más allá de que se hagan las fumigaciones, eso mata al mosquito en vuelo y no tienen un efecto residual, si no llega esa nube al mosquito porque estaba dentro de un domicilio, no lo vamos a poder eliminar, en cambio, trabajar sobre los criaderos es la manera más efectiva", remarcó.

Semana de fumigaciones:

Desde el lunes y hasta el domingo 28 de marzo, los trece equipos que tiene el Ministerio de Producción seguirán fumigando por toda la provincia, en doble turno, para reforzar las que hacen las municipalidades contra el dengue.

El gobierno provincial recomienda tomar medidas preventivas en cada hogar, como tapar o dar vuelta recipientes que acumulen agua, limpiar canaletas y desagües, eliminar objetos en desuso que puedan juntar líquido, mantener corto el pasto y usar repelente.

Ante la presencia de cualquier síntoma sospechoso como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y en las articulaciones, se recomienda comunicarse al 107 o consultar con el Sistema de Salud provincial.