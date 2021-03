Día de la Memoria: homenajearon a Ana María Ponce en el José La Vía

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, en conjunto con la Municipalidad de San Luis, homenajeó la memoria de la poeta puntana Ana María Ponce, detenida y desaparecida en 1977. El acto fue en la biblioteca del Centro Cultural José La Vía, que lleva el nombre de la víctima del terrorismo de estado. Los invitados, que respetaron los protocolos vigentes, escucharon con emoción las glosas y el poema "Para mañana", recitado por Adriana Inés Estévez, jefa del Subprograma Nuevos Derechos y Garantías Constitucionales del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto.

Luego, Andrés Russo, secretario de Gobierno del Municipio, y Alejandro Cordido, jefe del Programa Derechos y Garantías Constitucionales, plantaron un algarrobo en el predio del Centro Cultural, como parte de la campaña nacional "Plantemos Memoria".

"Mañana cuando no estemos, cuando todo se haya vuelto oscuro, cuando no nos quede tiempo para derrochar", rezan los primeros versos del poema titulado "Para mañana" y escrito por la homenajeada en sus oscuros días de cautiverio en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Sus escritos fueron rescatados por Graciela Galeo, compañera de Ana María durante su cautiverio, quien se los entregó a la familia de la escritora tras el retorno de la democracia.