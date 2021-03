Nominan a un matemático de la UNSL para un organismo internacional

El docente e investigador del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyM) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Adrían Pastine, fue electo como nuevo Council Member del Instituto de Combinatoria y sus Aplicaciones ICA (Institute of Combinatorics and its Applications).

El organismo científico internacional que integrará se formó en 1990 y se dedica a incrementar la influencia y visibilidad de la comunidad combinatoria. Tiene su sede en Boca Ratón, Florida (Estados Unidos) y su oficina de operaciones se encuentra en la Florida Atlantic University.

Sobre qué significó el nombramiento, Pastine señaló que “fue una grata sorpresa y me emocionó mucho enterarme que fui nominado para el puesto por dos personas de manera independiente”, dijo.

El especialista manifestó que participará con voz y voto en la toma de decisiones del ICA, como por ejemplo las decisiones de qué reuniones científicas serán financiadas por la institución.