Proponen que cada comercio elija su horario de trabajo

Un debate que tienen los comerciantes desde que la pandemia alteró los horarios de los ciudadanos es la implementación del horario de corrido en vez del clásico, que deja sin actividad comercial las siestas puntanas. Para evaluar la aceptación de los consumidores, la Cámara de Comercio de San Luis realizó una encuesta que arrojó que el 84 por ciento de los consultados preferían el horario corrido antes que el cortado. Sin embargo, varios dueños de negocios no están de acuerdo con el cambio. Por eso una nueva Asociación de Comerciantes, que aseguran posee más de 200 miembros, busca acercar una propuesta que deje a los locales abrir las puertas según su conveniencia, dentro de una franja horaria que va de 9 a 21. Afirman que ya se presentó la idea ante el Concejo Deliberante.

"Esta semana nos reunimos con los presidentes de los diferentes bloques en el Concejo Deliberante, un poco para presentarles la asociación y para hablarles sobre una propuesta que tenemos para establecer una franja horaria de 9 a 21 y que cada comerciante decida en qué momento quiere abrir según su conveniencia. También les sugerimos la posibilidad de que se arme al interior del órgano legislativo una comisión que trate específicamente temas relacionados con el comercio", comentó el representante de la Asociación de Comercio, Sebastián Mohr.

Este grupo que está en proceso de obtener su personería jurídica, surgió el año pasado a raíz de la pandemia y de las medidas que se tomaron desde el Comité de Crisis. "A partir de ahí, y de la situación complicada en la que quedó el comercio el año pasado, nos empezamos a agrupar por fuera de la Cámara de Comercio, porque había muchos comerciantes que no se sentían representados por ella. No estamos en contra, pero hay ideas y procedimientos que no compartimos, entonces decidimos conformar una asociación paralela", describió.

"El horario corrido es una cuestión que a nuestro entender debe elegir cada propietario según su rubro y su conveniencia económica. Desde la asociación apoyamos la implementación de una franja horaria, es decir un horario de 9 a 21, donde cada comerciante se pueda adecuar. El horario de corrido es beneficioso para algunos, pero para otros no", explicó Mohr.

El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Moyano, manifestó que "elegir una franja horaria y que cada uno se adapte a lo que más le convenga es lo que existe ahora. Lo que hay que hacer es un cambio rotundo con respecto a una propuesta seria, que contenga la mayor cantidad de voces para poder transmitir un mensaje claro a los consumidores, porque esa es la tarea a la que estamos abocados".

"Porque hoy hay una franja horaria determinada por el Comité de Crisis y el Municipio, y dentro de esa franja todos se adhieren y hay algunos que están en horario de corrido y otros cortado, entonces eso es lo que no está generando un mensaje claro hacia la sociedad puntualmente", remarcó Moyano.

Advirtió que "hay comercios, fundamentalmente los del macrocentro, que ya dejaron instalado sus horarios y no van a volver al cortado, ni en invierno, ni en verano, eso ya vino para quedarse. En el microcentro por ahí hay cierta resistencia, pero puede tener que ver con las grandes cadenas que tienen presencia en San Luis, hablamos uno a uno con ellos para ver sus opiniones y estamos buscando que a través del consenso de los pequeños y los grandes tengamos la posibilidad de resolver esta situación y mandar un mensaje claro".