Arte x Mujeres, una exposición para visibilizar

Las artistas de Merlo se unieron en la muestra Arte x Mujeres, que quedó inaugurada con un espectáculo de artes escénicas en el que hubo música y teatro; y una muestra de artes visuales, como fotografías, dibujos, collages y pinturas, que estará vigente dos semanas más y se puede visitar viernes y sábado de 18 a 00, en la Sala Amigos de Merlo.

La exhibición fue casi a pedido del público, ya que para el 8 de marzo, por el Día de la Mujer, el grupo Cíclope realizó una exposición de sus fotografías y dibujos en un bar de la ciudad. Fue solo ese día y muchos se quedaron con ganas de más. “Como había sido solo una tarde hubo varias personas que querían ir y no pudieron; o incluso otras artistas que querían participar y para esa fecha en particular no pudieron”, contó Macarena Montivero, una de las cantantes junto a Guadalupe Weiss y Lena Aravena. “Lo charlamos con el grupo de Amigos de Merlo y la llevamos al espacio. Se convirtió en la segunda edición de Arte x Mujeres, pero le sumamos mayores intervenciones artísticas para la apertura y quedó todavía vigente la muestra visual”, explicó. La danza estuvo a cargo de Ludmila Montivero, la poesía por Nuria Nuy y las proyecciones visuales fueron de Juana Josefina Eva, entre otras.

La cantante contó que planean seguir el trabajo en conjunto, ya que dio muy buenos resultados. “La idea es que se siga desarrollando e invitar a otras mujeres artistas. Nos dimos cuenta de que hay un montón que quedaron afuera y tenían ganas de participar. En la primera edición no daba el espacio o no podían. Hay muchas ganas y en Merlo somos un montón de mujeres que estamos en este rubro”, remarcó. “Nos estamos conociendo, porque había muchas mujeres que se habían ido a dar clases a otros lados y ahora por la pandemia han regresado”, dijo, en referencia al gran número de mujeres artistas merlinas que cada vez ofrecen una mayor variedad de programas y opciones culturales en diversos ámbitos.

La muestra visual tiene diferentes estilos y temáticas. Si bien era por el Día de la Mujer, no todas se circunscribieron a temas relacionados con la fecha. “Algunas tomaron esa temática, como homenaje. Pero después el tema era abierto. La idea es hacer equipo y visibilizar las muchas que somos y que por ahí hemos quedado relegadas en otros momentos y hoy ha cambiado la cosa”, destacó Montivero, quien también contó que el público merlino se sumó a la propuesta y tuvo muy buena convocatoria.