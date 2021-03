Desde el lunes, San Luis vacunará 1,3 millón de cabezas contra la aftosa

El lunes próximo comenzará en todo el país la campaña de vacunación contra la aftosa, que en San Luis, según cálculos preliminares (falta contabilizar los últimos nacimientos), abarcará cerca de 1,3 millón de cabezas, de acuerdo con los datos volcados en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa).

Ante este desafío, la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) tuvo sus primeros encuentros —de manera virtual— de 2021, tanto con la Mesa Ejecutiva como con la Técnica. En ambos se hizo un análisis del cierre de la segunda campaña de vacunación de 2020. “Los números fueron por demás satisfactorios, teniendo en cuenta la situación de pandemia que obligó a prorrogar la campaña hasta el 5 de enero de este año”, reflexionó Oscar Cheratto, jefe del Subprograma Producción Pecuaria y titular de la Coprosa por el Ministerio de Producción.

Con respecto a la prevención de la brucelosis, la Coprosa analizó la nueva normativa (Nº 77/2021), que nació a partir de una consulta pública y establece como variante la aparición de la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES). La diferenciación que hará Senasa es muy clara: el productor que vacune el total de su rodeo logrará la condición de "Libre" si no tiene animales que den positivo. Pero otra posibilidad que tiene ahora es hacer un muestreo que le brinda la posibilidad de que su establecimiento sea calificado como "Saneado" si el muestreo es parcial. "Se hace con base en una tabla y según la cantidad de vacas que tenga el establecimiento”, señaló Cheratto, quien remarcó que esta denominación no servirá para exportar carne a China, donde son muy exigentes con el control de la brucelosis bovina.

En brucelosis hay dos certificaciones: "Libre" o "Saneado" para quienes vacunen parcialmente.

“Con respecto a las fechas límites para la presentación de los DOES, los que tengan más de 300 vacas tendrán plazo hasta el 31 de julio; mientras que para los que tengan menos de 300 vacas será el 30 de noviembre.

Por último, Cheratto manifestó: “Recordemos que el Gobierno de San Luis tiene un plan para ayudar a los pequeños productores. En ese sentido, todos los que tengan menos de 50 vacas en el establecimiento pueden aspirar a hacer las determinaciones de laboratorio sin costo, solamente tienen que acordar y abonar los honorarios y la movilidad del veterinario acreditado que esté a cargo del trabajo en el campo. Ese plan está vigente y simplemente los veterinarios deben contactarse con los profesionales del Laboratorio del Campo”.