Investigan si una moto que fue robada la usaron en dos asaltos

Policías de la Comisaría 2ª, con la colaboración del Departamento Investigaciones, están tras los pasos de un delincuente que el lunes pasado robó a mano armada una moto que habría sido usada en los asaltos a dos comercios de la ciudad de San Luis. "Trabajamos en la causa y realizamos tareas investigativas”, dijo el director general de Investigaciones, comisario mayor Omar Talquenca.

En comunicación con El Diario, el damnificado, Esteban Enriz, contó que el lunes pasado a las 14 estaba en una agencia de quiniela ubicada en Pedernera e Hipólito Yrigoyen, esperando su turno para pagar una boleta de gas cuando le robaron su moto, que había estacionado en la vereda del comercio. “Es una Corven negra 250. La había dejado con el manubrio trabado y con cortacorriente. Estaba adentro del local, pero, aunque la había dejado a pocos metros, no podía verla. En ese momento entró un hombre todo vestido de negro, con anteojos espejados y casco. Por atrás me agarró del cuello y me pidió las llaves de la moto. Pensé que me hacía una broma. Nunca me imaginé que a esa hora me podían asaltar”, relató.

Enriz quedó en shock, pero mantuvo la esperanza que todo fuera un chiste de mal gusto, que el hombre se sacara el casco y le dijera que era una broma. “Cuando le dije que parara cargó el arma frente a mi cara. Era un arma automática. Con la culata me pegó en la cabeza y ahí me di cuenta que todo era de verdad. Me asusté y me caí al piso. En ese momento me sacó las llaves de la moto y el celular. También le exigió plata a la gente del local, pero no les robó. Después se fue hasta la moto. La agarró y la quiso encender, pero no pudo porque tenía cortacorriente. Hizo una maniobra y cayó con la moto al piso, siguió y recién la pudo arrancar a unos 20 metros”, relató la víctima, quien espera poder recuperar sus bienes.

Dijo que en la zona no había policías. “A pesar de que todo esto sucedió en pleno centro no había ni un policía por ahí. Llamamos y llegaron a los 10 minutos”, dijo. Lo que nunca imaginó Enriz es que su moto iba a ser el vehículo que utilizarían horas más tarde dos ladrones para realizar un raid delictivo.

“Hice la denuncia y a la noche, cuando llegué a mi casa, vi que habían robado en un minimercado. Al ver el video que habían difundido sobre el hecho me di cuenta de que uno de los delincuentes que aparecía en las imágenes era el que me había asaltado a mí. Después vi una publicación de la dueña de la farmacia Müller, donde también habían robado ese mismo día. Ella posteó imágenes en Facebook, en las que se ve que se trata de dos personas que iban en moto. Al verlas deduje que habían usado mi moto para ir a robar a la farmacia y al minimercado”, resaltó Enriz.

Por último, el damnificado dijo que logró saber que algunos de los domos de las cámaras de seguridad de la provincia han captado al delincuente cuando escapó con su moto. “Se ve cómo fue por Pedernera y dobló por Maipú y luego fue derecho hasta Tomás Jofré. Después se lo ve llegar hasta Mar del Plata y Alberdi”, concluyó.

En diálogo con El Diario, Silvina Rossetto, dueña del autoservicio Milanno, ubicado en Sarmiento y Tucumán, contó que el mismo día, alrededor de las 17:40, dos motochorros ingresaron al comercio y asaltaron a dos de sus empleadas.

“El local estaba abierto porque trabajamos de corrido ya que tenemos Rapipago. Ingresaron dos delincuentes con cascos y uno de ellos tenía un arma de fuego. Agarraron de los pelos a las empleadas, les exhibieron el arma como tres veces, después la apoyaron sobre una de las cintas de la caja y la guardaron. Se llevaron cigarrillos y una suma considerable de dinero del Rapipago, pero no queremos decir cuál es el monto, por seguridad. Sabemos que andaban en una moto negra con franjas rojas que tenía la patente cortada, se notaba que era un vehículo cero kilómetro”, resumió Rossetto, y agregó que en el local cuentan con 17 cámaras de seguridad, de las que obtuvieron registros que aportaron a la Policía.

Aseguró que apenas los delincuentes escaparon del lugar llamaron al 911. “La Policía demoró como unos 40 minutos en llegar, a pesar de que estamos a tres cuadras de la Comisaría 2ª. Nos dijeron que se demoraron porque estaban en otro procedimiento”, refirió la mujer.

Por otra parte, Adriana Müller, dueña de una farmacia ubicada en Martín de Loyola pasando Riobamba, posteó en su cuenta de Facebook que también el lunes pasado fue víctima de un asalto.

La mujer narró que cerca de las 17:20 dos motochorros armados y con los rostros cubiertos con cascos irrumpieron en la farmacia. Dijo que para ingresar rápidamente empujaron a un hombre que estaba por entrar y le robaron el dinero que llevaba encima. Señaló que uno de los delincuentes llevaba un bolso negro tipo morral colgado hacia adelante, donde cargaron todo el dinero sustraído.

En el mismo posteo, Müller adjuntó las imágenes de los ladrones que captaron las cámaras de seguridad. “Comparto para que visualicemos a estas personas que solo buscan generar esto, robos que duran segundos, pero que generan pérdidas grandes y malos momentos para quienes los vivimos, como así también la inseguridad que a veces, por desgracia, padecemos. Y también muy especialmente para que nos cuidemos entre todos”, expresó.

Por su parte, el jefe de la Comisaría 2ª, comisario inspector Javier Miranda, indicó que “los hechos no estarían relacionados entre sí y no serían de la misma autoría”. La dependencia tiene las actuaciones de ambos casos dado que los dos comercios asaltados están dentro de su jurisdicción.