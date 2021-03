Laporta: “Estoy convencido que Messi se quiere quedar”

El flamante presidente del Barcelona de España aseguró, Joan Laporta, estar "convencido" de que el jugador Lionel Messi "se quiere quedar" en el club catalán a la vez que dijo que el futbolista rosarino lo felicitó tras haber ganado las elecciones.



"Fue muy bonito ver a Messi yendo a votar. Es una prueba más de que ama al Barça y estoy convencido de que se quiere quedar. Ya me ha felicitado por ganar las elecciones, creo que es normal", señaló.



Laporta se impuso a Víctor Font en las elecciones que se celebraron el domingo en el club Barcelona y en su primer día al frente del club dialogó con El Món de RAC1.



El mandatario manifestó que verlo votar a Messi "es una imagen buena para el Barça y para él" a la vez que remarcó que eso pone de manifiesto que Barcelona es "más que un club", como reza el lema de la institución.

"Messi quiere al Barça y lo de ayer fue una prueba más", expresó Laporta, a la vez que indicó que aguarda poder tener un informe de la situación de la entidad catalana y luego hacerle una propuesta al capitán de la Selección Argentina para renovar su contrato que finaliza en junio.



En ese sentido, dijo: "Podremos hablar. Haremos lo mejor para el Barça y para Leo. Él me dio ánimos y me felicitó. Cuando tenga el resultado de la auditoría podremos hacerle una propuesta atractiva a nivel deportivo. Podrá volver a ganar Champions. Estoy convencido de que se adaptará al tema económico porque no se guía por el dinero".

NA