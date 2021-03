María Miranda: “Quiero triunfar en Racing y llegar a la Selección Argentina”

María Miranda no quiere que la despierten de este sueño maravilloso. La futbolista puntana, con tan solo 18 años, jugará en Racing de Avellaneda. Ya tiene todo arreglado con la dirigencia académica para incorporarse al elenco que dirige "El Tano” Spinelli y que cuenta entre sus filas con otra sanluiseña: Paloma Fagiano. “Es una gran oportunidad que no puedo dejar pasar, estoy entrenando duro para cumplir con las expectativas del club. Quiero triunfar en Racing y llegar a la Selección”, dijo la volante.

La chance se dio después de que Spinelli —DT de Racing— la viera en el triangular que jugaron en La Pedrera River, Boca y la Selección de San Luis. El entrenador de la "Academia" se quedó maravillado por las condiciones de la puntana y le dijo que la quería para Racing. Y así fue. María Miranda es la nueva apuesta del club de Avellaneda, que quiere ser protagonista del torneo de AFA.

Es una jugadora versátil que sabe cuándo cambiar el ritmo y cuándo hacer la pausa.

“Fue todo muy rápido. No lo podía creer. Me llevaron a una prueba. Jugamos contra Social Lux de Santa Fe e hice cuatro goles”, aseguró. Mejor presentación no podía tener.

A los cinco años comenzó la pasión de María por el fútbol. Era su mayor distracción. Primero comenzó jugando en el patio de casa, después llegó el turno de los barriales: ahí jugaba para la Escuelita Olímpica. Ya se veía una enganche con condiciones, de esas jugadoras capaces de hacer algo distinto, despertaba el "uhhhh" de la gente cada vez que ensayaba una gambeta y dejaba a una rival desparramada como si fuera un cono de entrenamiento. Las buenas actuaciones en los barriales despertaron la atención de los profes de Victoria, que se la llevaron a jugar para el Sporting. Y vaya si acertaron. El equipo salió campeón de cuarta división y María fue la goleadora. Una enganche con llegada, de esas que pisan el área, que tiene habilidad y la complementa con gol. Un combo perfecto para una jugadora que juega de mitad de campo hacia adelante.

Es una linda oportunidad que no quiero dejar pasar. Me llega en el momento justo. María Miranda.

El abanico se fue abriendo para María. Vinieron los Binacionales, los Juegos Evita, la Selección de San Luis, todas convocatorias que llegaron juntas y a una corta edad, pero que ella supo aprovechar al máximo. Siempre le gustaron y le gustan los desafíos, así que le sacó provecho a cada chance que le dieron.

Tuvo varios DT, pero dice que el que más la marcó fue Daniel Aguilar, el entrenador de la Escuelita Olímpica. “Fue el que me enseñó los primeros conceptos en el fútbol. Aprendí mucho con él y le estoy muy agradecida”, aseveró.

Nadie le regaló nada. La luchó y la lucha siempre. Vive en el barrio Eva Perón Anexo 3. Son 14 hermanos —7 mujeres y 7 varones—. Papá Ramón y mamá María hacen un gran esfuerzo y ella valora todo ese sacrificio diario.

Espera dar el salto. Racing anhela los goles de María Miranda. Foto: Gentileza.

Tiene un andar cansino, el mismo que utiliza en la cancha; esa tranquilidad es el caballito de batalla que utiliza en la vida y en cada partido. No se desespera. Sabe esperar el momento. Mientras aguarda para incorporarse a Racing —solo faltan algunos trámites menores—, entrena todos los días. Quiere llegar de la mejor manera. “Estoy muy bien física y futbolísticamente, trabajo duro en cada jornada porque allá el roce y el nivel es otro. Ya me di cuenta en los partidos de prueba que hice, se juega a otra velocidad”, cerró.

Juego de enganche. Soy una jugadora a la que le gusta pisar el área, tengo gol y me puedo adaptar a varios sistemas. María Miranda.

A las condiciones innatas les suma sacrificio. Tiene un gran potencial. Unas ganas tremendas de triunfar. Cada vez que apoya la cabeza en la almohada sueña con hacer un gol en Racing o en la Selección; y en ese sueño aparece la conquista que le hizo a GEPU, que le sirvió a Victoria para ser campeón: sombrero a la defensora y definición de volea para inflar los piolines. Dicen que para alcanzar los sueños hay que perseguirlos. Y eso es lo que está haciendo María, la enganche puntana que quiere triunfar en Racing.