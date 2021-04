Promueven mejor acceso “a justicia” de la mujer rural

Ordeñe. La magistrada asegura que al andar por los parajes es notable que no existen diferencias en los trabajos del campo.

La mujer cumple un rol clave en el mundo como productora y proveedora de alimentos, contribuye a la seguridad alimentaria y al progreso económico y social. Produce entre el 60 y el 80 por ciento de los alimentos de los países en desarrollo, y la mitad de los de todo el mundo. Visibilizar y valorar a las mujeres rurales, campesinas, indígenas y agricultoras permite acortar la brecha de género.

El Poder Judicial de San Luis trabaja para que su acceso a justicia sea efectivo. “El principal problema con el que nos encontramos fue que no todas tienen claro cuáles son sus derechos. Para ellas es muy difícil esto de 'acceder a justicia', entendiendo este concepto como acceso a informarse, al sistema judicial, al de salud, al educativo y al laboral”, indicó María Alejandra Laconcha, jueza de Paz de Villa Larca, e integrante de la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género.

El Poder Judicial trabaja para que las mujeres conozcan sus derechos y las herramientas con las que cuentan para reclamarlos.

“En la provincia hay 31 juzgados de paz, ubicados en diferentes puntos, con distintas realidades. Nuestro rol es acercar la justicia y hacer los trámites que correspondan; pero también es sumamente importante conversar, acompañar y preguntar. No tomamos decisiones, sí podemos ayudar. Es crucial empoderarlas, que ellas sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones”, aseguró, y especificó que las mujeres rurales, las niñas y los grupos minoritarios son los sectores más vulnerables de la sociedad a nivel mundial.

Laconcha contó que lo más frecuente es que las mujeres consulten sobre el ámbito doméstico, “preguntan cómo pedir una cuota alimentaria; algunas tienen miedo de que les quiten a sus hijos; indagan sobre el régimen de visitas; y denuncian violencia. Con respecto a los hombres, la diferencia es muy marcada: ellos se abocan más al tema de inmuebles, compras, ventas y son considerados proveedores de la familia. La mujer está calladita detrás. Por más que se dedique a hacer los trámites para los papeles, ellas no figuran y deberían hacerlo, porque son propietarias de sus tierras, muy pocas son las de 'armas tomar' y reclamar lo suyo”.

En la actualidad el Poder Judicial cuenta con tres herramientas básicas. La primera son los juzgados de paz: “como nos movemos por el territorio, tenemos la posibilidad de visitar a las mujeres en su casa, ver su realidad, su contexto y su cultura”, explicó la jueza. "También está la mediación, para que las personas que necesiten participar de una audiencia virtual y no tengan los medios tecnológicos para hacerlo, puedan concurrir al juzgado y conectarse desde nuestra computadora". Y finalmente las oficinas de recepción de denuncias, que tienen guardias pasivas permanentes y reciben las denuncias incluso por teléfono o por Whatsapp.

La jueza. Alejandra Laconcha visita a muchas productoras del interior de San Luis.

“Muchas saben leer lo básico, o firman los papeles solamente, entonces hay que explicarles con términos entendibles las cuestiones jurídicas. Esto viene de la mano con la dificultad de acceso a las instituciones educativas, que generalmente se encuentran lejos del lugar donde viven”, dijo, y agregó que además tienen que enfrentar el escaso acceso a los medios de comunicación, información y conectividad. “Esto limita sus posibilidades de alfabetización”.

Otra gran dificultad es la movilidad, “para hacer cualquier trámite o para ir a un centro médico, la mayoría tiene que moverse con sus hijos e hijas. Por la labor que llevan en las casas no siempre tienen el tiempo para hacerlo”.

Pero Laconcha percibe que algo está cambiando: “He notado en los últimos tiempos que las mujeres se han hecho más visibles, lo que no significa que sean conscientes de sus derechos, pero más visibles. Es como que se animan más a presentarse en las distintas instituciones y son las que generalmente se encargan de la defensa de los derechos de la familia como grupo”, aseveró, y añadió: “Insisto en que la base de todo es que conozcan cuáles son sus derechos, porque no se puede defender, amar, asimilar lo que uno no conoce. Y el conocimiento es una herramienta de poder”.

La manera de combatir la brecha de género es visibilizar los problemas, los obstáculos y las necesidades que tienen, expresó la jueza de Paz Alejandra Laconcha.

“Si uno se pone a andar por los distintos parajes, se da cuenta de que ellas están a la par de los hombres: hacen alambrados, crían a los animales de la granja, se ocupan de la casa, ordeñan, cuidan la huerta, muchas manejan tractores y acompañan en todos los procesos de siembra y de cosecha, carnean animales; es decir, tienen igual trabajo”, dijo, y expresó que “una manera de combatir las desigualdades y empoderarlas es visibilizar las problemáticas que afrontan las mujeres rurales y bregar para que los estados adopten medidas efectivas tendientes a eliminar todo tipo de discriminación y asegurarles un acceso pleno a la educación, al empleo, la propiedad, la salud y la justicia, y favorecer su involucramiento en la toma de decisiones”.