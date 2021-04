Tenía 73 años: murió el periodista Mauro Viale

El periodista Mauro Viale falleció este domingo a los 73 años, tras haber contraído coronavirus, luego de haberse aplicado una dosis de la vacuna china, según indicaron desde el canal América 24.

Viale estaba internado en el Sanatorio Los Arcos debido a que tenía una neumonía bilateral, tras haberse contagiado de coronavirus.

La noticia fue confirmada desde América, en el canal donde los domingos Mauro Viale hacía su programa "Mauro, la pura verdad".

"Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue", relató el periodista Rolando Graña.

El padre del periodista Jonatan Viale había sido internado en una sala de terapia intermedia luego de complicarse su cuadro, y hasta debió ser asistido con oxígeno.

El conductor de Radio Rivadavia, Radio Colonia, A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el jueves pasado.

Pero el sábado se conoció la noticia de que después de haber experimentado algunos síntomas compatibles con el virus se hizo un hisopado, que dio positivo.

Mauricio Goldfarb, tal el nombre real de Viale, tuvo una prolífica carrera como periodista y se inició en el periodismo deportivo, siendo relator televisivo y luego se volcó al periodismo general y político.

Entre sus múltiples actividades, trabajó entre 2008 y 2011 en radio Rivadavia, donde fue gerente de noticias y realizó el programa matinal "Ahí, donde está el silencio".