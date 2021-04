Los intereses del pueblo de San Luis

No voy a firmar. ¡No va a firmar la provincia de San Luis! No va a firmar. Cumplan la ley, cumplan la Constitución. Y tenemos derecho porque no nos conviene, no es bueno. Estamos cediendo autonomía, estamos cediendo jurisdicción…”. “…En noviembre de 2017, se convocaron a todos los gobernadores con la presencia del ministro de Economía de la Nación, el Senado de la Nación con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, el ministro del Interior, ministro de Trabajo, para que se firmara u opináramos sobre el Pacto Fiscal. Recuerden, todos firmaron, alzamos nuestra voz sin titubeos y dejamos en claro que continuaríamos luchando…”.

“…Hoy, 1º de abril de 2021, vengo a esta casa a celebrar con ustedes el triunfo obtenido en dos de los diecinueve litigios iniciados. Vengo a celebrar con ustedes que el pago de los mismos se ha materializado. Y también a manifestar que continuaremos con la lucha, pero con mucha más esperanza. Los hechos nuevamente nos ratifican a los puntanos que la visión demostrada hace diecisiete años se correspondió con la legitimidad del reclamo. Atrás quedaron ciertas incomprensiones y algunas voces disonantes. Por delante, se abre un nuevo horizonte de realizaciones para beneficio de todos…”.

Son palabras del Gobernador de San Luis en la última Asamblea Legislativa. Una historia muy conocida en una coyuntura trascendente para el pueblo puntano. Se podría decir un final feliz, solo que no es el final. Es un jalón importantísimo, pero está claro que esta lucha sigue. El primer párrafo refresca una instancia trascendente. Refiere a una toma de posición histórica y que será recordada para siempre. Y se podría rememorar incluso una sentencia premonitoria: “Ustedes administran mal…”. Sabias palabras. Claro que algunos no se dieron cuenta. Y se alude a personajes locales, cordobeses, pero de actuación local. Que acompañaban, promovían y sostenían a esos malos administradores. Que se quejaban a viva voz de la renuencia de San Luis a firmar el famoso Pacto Fiscal. Y reclamaban la firma. Promovían una renuncia de derechos que hubiera impedido este cobro. Cobro por el que lucharon otros, que promovieron otros y que desde el gobierno nacional facilitaron otros. Sin embargo, estos personajes siguen aconsejando. Hasta se permiten renegar de cierta cercanía con el Poder Ejecutivo nacional. Cuando ellos estaban bien cerca, y fueron cómplices del desastre económico más grande del que se tenga registro, no consiguieron absolutamente nada para el pueblo de San Luis. Nada. Y aplaudieron endeudamiento externo, cierre de pymes, pérdida de puestos de trabajo, vigencia del impuesto a las ganancias, y todo lo que un gobierno desastroso les impuso. Que la templanza y la paciencia de un gobernador hoy las llame “incomprensiones y voces disonantes”, no enturbia el recuerdo. La actuación de muchos descalificando la pretensión de San Luis y la utilización de términos como “disparate o locura del Alberto” están bien frescos en la memoria colectiva. Como lo están la Asamblea Legislativa de 2004, y la Consulta Popular del 28 de octubre de 2007. Como lo está la propuesta irrisoria del Ejecutivo macrista que pretendía estafar al pueblo de San Luis. Y para que no haya confusiones el gobierno peronista de Alberto Fernández cumplió en estos dos juicios la sentencia de la Corte, y cumplió con el pueblo de San Luis. Por supuesto la eterna letanía de consejos sigue en marcha. Ahora saben cómo resolver lo que no resolvieron nunca.

El momento es muy difícil. El imperativo de la hora, más allá de la magia que proponen algunos irresponsables es otro. Esperar la vacuna que está llegando, extremar todos los cuidados, de acuerdo a los procedimientos conocidos y respetar la última disposición del Comité de Crisis:

* Permitir la circulación de las personas de seis a veinticuatro horas.

* Autorizar las reuniones particulares con un máximo de hasta diez personas

* Limitar la actividad de bares, restaurantes y gimnasios a un 30% de su capacidad, siempre con el máximo control de protocolos.

Estos consejos sirven. Son de personas sabias entendidas en estas cuestiones y que intentan lograr lo mejor para San Luis y su gente. Ventajeros, por favor abstenerse de dar consejos con mero interés electoral.