Gabriel Deck, oficializado como refuerzo de Oklahoma Thunder en la NBA

El alero santiagueño Gabriel Deck fue oficializado en la madrugada de este martes como el segundo basquetbolista argentino en la NBA de Estados Unidos, al ser presentado por los Oklahoma City Thunder como su nuevo jugador, en un acuerdo por cuatro temporadas, pero en el que deberá demostrar un buen rendimiento para quedarse.

Aunque Oklahoma se limitó a informar que el contrato es "por varios años" en el comunicado oficial, distintos medios especializados del deporte explicaron que el vínculo será de cuatro temporadas a cambio de 14 millones y medio de dólares, aunque solamente el primer año estará garantizado.

Por su parte, Deck escribió una carta en su cuenta personal de Instagram despidiéndose del Real Madrid y agradeció, no solo al club "merengue", sino también a sus compañeros y los aficionados, luego de tres años vistiendo la camiseta blanca.

"He pasado momentos hermosos e inolvidables en este club. Me llevo los mejores recuerdos. Ahora me espera otro desafío, para mi vida y mi carrera. Cuando era chico y jugaba con mi hermano Joaquín, soñaba con la NBA. Era algo muy lejano. Hoy voy a tener la posibilidad de estar ahí. Agradezco a todos los que me han acompañado en el camino. A mi familia, a mi novia Tamara, a mis amigos y a toda la gente que me ha escrito en estos días. Fueron muchísimos. Muchas gracias!", expresó el santiagueño.

Entonces, "El Tortu" Deck formará parte del plantel de Oklahoma por lo que resta de la actual temporada y cobrará el dinero correspondiente a ese tiempo, pero deberá demostrarles al entrenador y a los dueños de la franquicia que debe quedarse, ya que podrán rescindir al final del primer año.

Actualmente, Deck se encuentra en Madrid y, junto a su representante Gustavo Monella, terminaron de resolver su desvinculación de Real Madrid entre el jueves y viernes de la semana pasada.

En las próximas horas, el oriundo de Colonia Dora partirá hacia los Estados Unidos para realizar los trámites de migraciones correspondientes para ingresar al país en calidad de trabajador.

A partir de ahí faltará un paso importante, y es cumplir con el protocolo sanitario que exige la NBA, que consta de varios testeos en coronavirus consecutivos, que en caso de ser negativos le permitirán incorporarse al plantel.

A Oklahoma, que no tiene perspectivas de clasificar a los Playoffs en la Liga más importante del mundo, le quedan 19 partidos en el calendario, por lo que Deck deberá ir contrarreloj para convencer de su continuidad.

Deck, de 26 años, se sumará de esta forma a una Legión Argentina que ya tenía al base cordobés Facundo Campazzo, que también llegó desde el Real Madrid en noviembre pasado a los Denver Nuggets.

Hace tiempo se especulaba con la llegada de Deck al torneo de básquet más importante del mundo, principalmente luego de la participación en el Mundial de 2019 con la Selección argentina (fue subcampeón), donde recibió de elogios del mismísimo Kobe Bryant, quien lo vio en acción en las semifinales contra Francia y lo recomendó para Los Angeles Lakers.

"Kobe se quedó enamorado del "Tortuga". Se lo conté después a él, que Kobe se había convertido en fan suyo, y que se lo quería llevar a los Lakers", había revelado tiempo atrás el bahiense Manu Ginóbili en una charla con Nicolás Laprovittola y el periodista Germán Beder, en un podcast.

Y el santiagueño había respondido con picardía: "Me dijo que quería conocer Colonia Dora... ¿Te imaginás? Revolucionamos todo".

Así, Deck, de 1.98 metro, llegará a su máxima experiencia once años después de su debut en la Liga Nacional, donde vistió la camiseta de Quimsa de Santiago del Estero y San Lorenzo, antes de desembarcar en 2018 en Real Madrid.

Con el "Merengue" firmó un contrato de tres años, el cual tuvo que rescindir y pagar una cláusula para poder llegar a la NBA.

NA / NTV