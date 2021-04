Solidaridad: corta el pelo a cambio de ropa de abrigo para donar

Las ganas de ayudar fueron lo que impulsó a Marina Tapia, de 37 años y dueña de un salón de belleza en la Villa de Merlo, a lanzar una campaña solidaria, la que consiste en intercambiar cortes de cabello gratis por ropa de invierno para niños que esté en buen estado. Los que se quieran sumar pueden acercarse a Los Tilos 111 y sacar un turno.

No es la primera vez que colabora con los que más necesitan. Años anteriores juntó alimentos no perecederos y los llevó a diferentes comedores. También cuando comenzaron las clases se ofreció para arreglarles el cabello a los nenes para el regreso a las aulas. “Muchos no pueden pagar y yo les doy una mano con lo que sé hacer. A veces voy a los barrios o si no ellos vienen para el local”, dijo Marina, quien destacó que se le ocurrió hacer esta movida porque se acercan los días fríos y la pandemia afectó a muchas familias en lo económico.

“El otro día fui a comprarle ropa a mi hijo y me sorprendí con lo caro que está todo. Fue ahí cuando pensé que algo tenía que hacer, porque la situación es complicada”, precisó la estilista. Asimismo, manifestó que la gente de Merlo es muy solidaria y siempre la acompaña, tal es así que extendió la campaña hasta la semana que viene, ya que muchas personas se comunicaron con ella para colaborar.

“Apenas la publiqué en las redes sociales me empezaron a escribir. Algunos no necesitan el corte, pero de todos modos me dijeron que van a traer la ropa. Ya han venido familias completas a la peluquería”, detalló Marina, quien resaltó que la indumentaria debe estar en buenas condiciones y limpia.

Vecinos de otras localidades como Santa Rosa del Conlara, Carpintería, Los Molles y Cortaderas también se sumaron y quieren participar. “Como no es fácil llegar, pasé los turnos para la semana que viene. La idea es que todos se puedan unir. Además, tengo que atender al resto de los clientes”, resaltó.

Lo que logre juntar lo llevará a distintas familias, comedores y hasta a un ropero solidario del Hospital “Madre Catalina Rodríguez”.

Los que quieran sacar un turno para cortarse el cabello y sumarse a esta movida solidaria deben acercarse al local ubicado en Los Tilos 111 o pueden comunicarse al teléfono 2664636237.

La estilista destacó que las buenas acciones se imitan y recordó que en su adolescencia su familia también promovía la solidaridad. “Cuando era chica mis papás llevaban cosas a las iglesias, me disfrazaba para el Día del Niño y ayudábamos con lo que podíamos. Lo traemos en la sangre y es lo que yo quiero enseñarle a mi hijo Máximo, de 12 años”, acentuó.

Sobre qué es lo que la moviliza a realizar estas campañas, Marina manifestó que no quisiera que ningún chico pase necesidades. “Veo el esfuerzo que hacemos con el papá de Máximo para que no le falte nada y me parte el corazón que otros pasen frío. Creo que entre todos podemos ayudar y siempre tenemos algo para donar”, manifestó.

Aquellos que quieran colaborar pueden comunicarse a través del Instagram @marinatapia_salondebelleza o al teléfono 2664636237. Allí podrán coordinar el turno para el corte de cabello y la entrega de la ropa.