La soja trae buenas noticias en la campaña de San Luis

Un país necesitado de dólares como la Argentina, no tiene más remedio que vivir pendiente de la soja. Es un cultivo de escaso consumo interno, por lo que la exportación marca el ritmo del ingreso de esas divisas tan añoradas, sobre todo por las compras que hace China. Por eso es el más castigado impositivamente, con un 33% de "retenciones" contra un 12% del maíz y el trigo por ejemplo.

Esa importancia que tiene la soja, obliga a un monitoreo constante de su situación durante el desarrollo de la campaña gruesa. La actual no había empezado bien: en el cierre de 2020, una primera estimación del rendimiento de los cultivos mostraba perspectivas muy poco optimistas para la campaña en curso, con rendimientos esperados en torno a los 21,9 quintales por hectárea (qq/ha) para la soja de Córdoba, con una rentabilidad negativa del 18%.

La tasa de rentabilidad promedio en Córdoba para soja de primera se estima en 20,2% en la campaña 2020/21, 20 puntos básicos por encima de la campaña previa, según la Bolsa de Cereales de esa provincia. Si bien se espera un menor rendimiento de la oleaginosa, que disminuyó un 5%, los precios a cosecha serían superiores al año previo. Esto llevaría a un resultado económico de U$S 129 por hectárea (/ha).

De haberse mantenido los rendimientos de la campaña previa, la tasa de rentabilidad se esperaría en 26%, mientras que, si lo que se hubiese mantenido fuesen los precios, la rentabilidad sería negativa en un 9%. Por otro lado, el trigo experimentó un rendimiento menor, con una caída de 11,4 quintales por hectárea. Aun así, se espera un rendimiento de soja de segunda muy similar a la campaña previa, pero con precios más elevados, llevando a un incremento en la tasa de rentabilidad esperada en 13 puntos básicos para el planteo combinado con el cereal de invierno.

Más que un yuyo. La soja es el principal producto de exportación de la Argentina.

El informe que se detalla a continuación tiene por objetivo presentar los resultados económicos que se esperan para el productor agrícola de soja de las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa, Tucumán y San Luis para la campaña actual, en base a la primera estimación de rendimientos de la soja, un número que podría cambiar dependiendo de otros factores como el clima, el ritmo de cosecha y las cotizaciones internacionales.

El planteo combinado entre trigo y soja de segunda dejaría un margen bruto de U$S 283 en San Luis", indicó la Bolsa de cereales de Córdoba.

San Luis

Por supuesto, vamos a comenzar por San Luis, que según la bolsa cordobesa presentaría una recuperación en el rendimiento de la oleaginosa, pasando de 8,3 quintales por hectárea en la campaña 2019/20 a un promedio de 23 qq/ha en la actual. Es un rendimiento casi tres veces superior al del ciclo anterior, por lo que sumado a mejores precios, es de esperar un incremento en el margen bruto cercano a los 472 dólares por hectárea, alcanzando los U$S 348/ha en la campaña 2020/21.

La mayor producción esperada se traduce también, como es obvio, en mayores costos de cosecha. Esto se refleja en un incremento de los costos directos del 17%, y en gastos de transporte más elevados, lo que lleva los gastos comerciales hasta U$S 73/ha.

Para el caso del planteo combinado, que no es muy común en la provincia debido a que la ventana que dejan las heladas para el cereal de invierno es muy corta, el rendimiento promedio de trigo de la campaña actual para San Luis fue un 36% menor al de la previa, alcanzando los 7 quintales por hectárea debido a las adversidades climáticas, que se tradujeron en una intensa sequía. Sin embargo, el buen desempeño de la oleaginosa y el mejor precio para ambos cultivos permitiría recuperar las pérdidas en la productividad del escaso trigo que hacen los productores puntanos.

Por otro lado, si bien los costos indirectos disminuyeron debido al menor costo de la cosecha del trigo, los gastos comerciales se incrementarían en un 69% como consecuencia del mayor volumen de soja para ser transportado. El resultado final para la provincia sería un margen bruto de 283 dólares por hectárea, superior al monto de la campaña previa.

Córdoba

Tras el mal cierre del año pasado, el buen clima de los meses que siguieron mejoró las perspectivas sobre el desempeño de la soja en la provincia, y actualmente los productores esperan un promedio de 31,9 quintales por hectárea.

La tasa de rentabilidad de la actividad, que se utiliza para comparar el desempeño del rubro ante otras actividades, podría ubicarse en 20,2% para Córdoba, con un incremento de 20 puntos básicos respecto a la campaña anterior y concluyendo en un resultado económico de U$S 129/ha. Si bien el rendimiento de la oleaginosa se espera que sea 5% menor al de la campaña 2019/20, el precio estaría un 56% por encima, pasando de U$S 215 la tonelada en mayo de 2020 a un valor esperado por el mercado de U$S 334/tn para mayo de este año.

Parte del incremento en el valor de la oleaginosa sería absorbido por el aumento en el costo del arrendamiento, si consideramos un pago en quintales de soja por hectárea. Así, el costo indirecto subiría de U$S 281/ha en la campaña 2019/20 a U$S 438/tn en la actual.

Adicionalmente, si bien los costos directos se incrementaron un 1%, los gastos comerciales disminuyeron alrededor del 5% para ubicarse en los U$S 135/ha, debido al abaratamiento del flete en dólares y el menor volumen a ser transportado.

Por otro lado, solo 1 de los 17 departamentos analizados tendrían rentabilidad negativa, Santa María, con una tasa de rentabilidad negativa del 2,7%, debido principalmente al menor rendimiento de la soja en dicha división.

Una buena. Si bien el trigo tuvo un rendimiento muy pobre en San Luis, aquellos que hicieron un planteo combinado con soja podrán recuperar esas pérdidas.

Con respecto al planteo combinado de trigo y soja de segunda, los resultados se muestran no solo más optimistas que hace unos meses, sino que se espera una mayor rentabilidad que para la campaña previa a pesar del golpe sufrido por el trigo. El rendimiento del cereal durante la campaña 2020/21 se ubicó en 18,6 quintales por hectárea, 11,4 quintales menos que el ciclo previo. Si bien el precio del cereal se incrementó en U$S54 la tonelada, esto no alcanzó a compensar la menor productividad, y el efecto neto en los ingresos totales del trigo se redujeron en 92 dólares por hectárea. De no haber sido por el aumento en el precio, esta reducción se hubiese incrementado hasta los 192 dólares.

Por otro lado, las expectativas para la soja son más elevadas que las de hace unos meses, y actualmente se espera un rendimiento promedio de 28,6 qq/ha para la soja de segunda en Córdoba. Esto implicaría cambios mínimos respecto a la productividad de la campaña anterior, pero con un precio que resultaría más elevado en U$S 119 por tonelada. El ingreso total de la soja incrementaría en U$S 336/ha, más que compensando la reducción en el del trigo y llevando a un incremento de los ingresos totales del planteo del 22%.

En lo referente a los costos directos, disminuyeron en U$S 16/ha para el caso del trigo, pero subieron U$S 7/ha en la soja de segunda, con una disminución total del 2% con respecto a la campaña anterior, principalmente debido al menor costo de los servicios de cosecha, ya que hubo menos trigo. En la misma línea, los costos de comercialización tuvieron una caída del 18% con respecto a la campaña anterior, como consecuencia de la merma en el rendimiento del cereal, que se traduce a un menor uso de camiones.

Finalmente, los costos indirectos subieron un 48%. Por un lado, el arrendamiento promedio en Córdoba creció en un quintal de soja por hectárea, a la vez que el precio de la oleaginosa también es mayor, generando un alza en el costo del alquiler por ambos motivos.

El efecto final sobre el resultado económico ha sido un incremento de U$S 95/ha con respecto a la campaña 2019/20. Esto implicaría una mejora en la rentabilidad de 13 puntos básicos, ubicándose en una tasa del 18,2%.

Tucumán

La provincia norteña espera un rendimiento promedio de la oleaginosa de 31,8 qq/ha, a un precio de U$S 334/tn. Esto equivaldría a un ingreso total esperado de U$S 1.062 por hectárea. Una vez descontados los costos directos y los gastos comerciales, el margen bruto resultaría de U$S 462/ha para la campaña 2020/21. Cabe destacar que los gastos comerciales son más elevados que en otras provincias, tanto por el buen rendimiento que se espera como por la gran distancia que separa a Tucumán de los puertos.

Por otro lado, el rendimiento de trigo se ha estimado en 7,8 qq/ha, lo que a un precio de U$S 222/tn no alcanzaría a cubrir los costos directos, que solo para el trigo equivalen a U$S 313/ha. De todas formas, el buen desempeño que se espera de la oleaginosa permitiría que el margen bruto para el planteo combinado sea positivo (U$S 372/ha), aunque menor al margen estimado para la soja de primera.

Santiago del Estero

Para la provincia de Santiago del Estero, se espera un rendimiento promedio de soja de primera de 30,5 quintales por hectárea, lo que representa una disminución de 2,4 qq/ha respecto a la campaña previa. Si bien esta productividad es más baja que la del año anterior en un 7%, el precio de la oleaginosa se incrementaría un 44% lo que, junto a menores costos comerciales, llevarían a un margen bruto de U$S 613/ha, 116% mayor al de la campaña previa.

De forma similar, el trigo presentó un rendimiento promedio provincial de 15,6 quintales por hectárea en la campaña 2020/21, es decir unos 12,6 quintales inferior a lo obtenido en la campaña previa. Sin embargo, el incremento en el precio de ambos cultivos no solo mitigaría la pérdida de rendimientos, sino que incrementaría el ingreso total del planteo en un 16%, alcanzando los U$S 1.366/ha.

Finalmente, se observa una disminución en los costos directos y en los gastos comerciales. Los últimos disminuyeron en un 25% debido principalmente al menor volumen transportado. El margen bruto del planteo combinado se estima entonces en U$S 684/ha para Santiago del Estero.

La Pampa

Los productores pampeanos esperan rendimientos de soja inferiores a los del ciclo previo por unos 3,2 quintales por hectárea, ubicando el promedio provincial en 27,1 qq/ha en la campaña 2020/21. Esta caída representa una merma del 10% en la productividad, que logra más que compensarse por los precios elevados de la oleaginosa.

Los costos directos observaron un incremento del 15%, principalmente debido al encarecimiento de los servicios de cosecha. Por otro lado, los gastos comerciales disminuyeron un 11%. Tanto por una reducción del costo del flete en 4 dólares por tonelada, como por el menor volumen transportado a causa de un menor rendimiento.

El margen bruto para la campaña 2020/21 alcanzó los U$S 449/ha, representando un incremento del 105% respecto al ciclo previo.

El trigo incrementó su rendimiento en la campaña 2020/21, alcanzando los 23,2 quintales por hectárea, un 65% mayor al del ciclo anterior. A pesar de que el rendimiento de la soja disminuiría en un 10%, el precio sería un 56% más elevado, permitiendo estimar un ingreso total mayor.

Si bien los costos directos se mantuvieron constantes en U$S 554/ ha, los gastos comerciales se vieron incrementados, esencialmente por el mayor volumen transportado en el caso del trigo. Estos efectos concluyen en un margen bruto de U$S 643/ha, casi quintuplicando el resultado de la campaña previa.