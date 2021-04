Los casos positivos de abril son más del doble que los de marzo

La segunda ola de coronavirus amenaza al país y la provincia de San Luis no es ajena a la situación. En las últimas semanas los casos confirmados han aumentado de manera constante y en los días que van de abril ya superaron el total de casos positivos registrados en todo marzo.

Hasta el último reporte diario brindado ayer por el Comité de Crisis de la Provincia, se contabiliza un total de 7.076 casos positivos de coronavirus en los primeros 18 días de abril. Es un número preocupante si se tiene en cuenta que durante todo marzo hubo un total de 2.892 contagios. Por lo que el total de casos en lo que va de abril es casi el triple de lo acumulado en marzo.

(Curva en ascenso. Mientras que marzo fue estable, abril rompe récords)

Los números siguen en alza y semana tras semanas las cifras ya no crecen por decenas, sino por centenas. El primer día de este mes, el Comité de Crisis informó que habían registrado 178 casos de coronavirus en la provincia, un número que aún no era alarmante. Sin embargo, el miércoles 7 de abril la cifra detectada fue de 400 casos confirmados, y una semana después, el 14 de abril —hace cinco días—, la provincia llegaba a un nuevo récord de 577 casos. No obstante, el pico máximo de contagios, en lo que va de la pandemia, fue registrado anteayer, cuando alcanzó los 665 casos positivos.

Durante marzo el número más bajo de contagios fue 55 y el más alto fue 156. Una realidad muy diferente a la de abril, cuando el número menor fue 178 y el mayor, 665.

A su vez, hay un buen indicativo: el número de testeos diarios va en aumento. El primer día de abril, el reporte indicó que habían analizado 2.811 muestras. Mientras que ayer informaron que fueron 6.182.

Otro dato no menor es que el número de fallecimientos se mantiene estable. Durante los primeros 18 días de marzo hubo 27 muertes, mientras que en el mismo período de este mes el número de muertes es 24. En todo marzo el total de víctimas fatales por coronavirus fue 53.

(Progresión desde agosto. La curva de contagios, en pleno ascenso)

La situación también se refleja en las decisiones del gobierno provincial en busca de la merma de casos. En el comunicado del viernes, la presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá, informó que la ocupación en el área de internación moderada ya supera el 50%, por lo que es importante que el sistema de salud no llegue a estresarse.

El 1º de abril solo había 12 personas en terapia intensiva, de las cuales 9 estaban en estado crítico, bajo asistencia respiratoria mecánica. En cambio, en el parte de ayer, la situación se ve más compleja, dado que ya son 41 las personas que están en terapia intensiva, de las cuales 37 están con un cuadro crítico y con respirador.