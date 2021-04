Balmaceda hizo historia en "A Pampa Traviesa"

Si bien no logró alcanzar el sueño y cumplir el objetivo, Sebastián Balmaceda volvió a ser el protagonista de un capítulo muy importante en la historia del atletismo provincial. El villamercedino, quien intentó conseguir la marca que lo depositara en los Juegos Olímpicos de Tokio (el registro a lograr era 2:11'30"), finalizó el domingo la Maratón "A Pampa Traviesa" —desarrollada en la ciudad pampeana de Santa Rosa— con un tiempo oficial de 2:26'08" (neto de 2:26'05"), que lo llevó a ocupar el sexto puesto de la general y anotar el parcial como la mejor marca histórica de un atleta de San Luis en la distancia de 42K. Un mimo al alma por el trabajo, la perseverancia y todo el esfuerzo realizado.

Paradójicamente la que era hasta el momento la mejor marca en Maratón también correspondía a Sebastián, quien en 2017 en esta misma prueba frenó el reloj en 2:30'29". En esta oportunidad el sanluiseño bajó en más de cuatro minutos su tiempo, en una jornada que al desafío inicial de tratar de dominar la distancia se le sumó una lluvia persistente que exigió lo mejor de cada participante.

"Cuando me levanté llovía de forma torrencial y ya se sabía que por las condiciones no se iba a poder lograr la marca para poder clasificar a Tokio. Pero bueno, fue un factor externo y frente a la naturaleza no se puede hacer nada. Yo había hecho todo lo necesario para poder intentarlo y lamentablemente no se pudo dar, pero las sensaciones fueron buenas. Largué y me fui acomodando a un ritmo. A la primera vuelta la pasé bien, cómodo, y en la segunda me empecé a endurecer un poco. A partir del kilómetro 32 se me empezaron a ir un poco los tiempos. Pero fue una carrera muy linda, bien organizada y lo único malo fue el clima", recordó Sebastián, respecto de una competencia que ofició de Campeonato Argentino de Maratón y clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Si bien durante 2020 —año en donde se suspendieron varias fechas por la pandemia de coronavirus— no dejó de entrenar, el villamercedino se enfocó en llegar al ciento por ciento a la tradicional cita pampeana en diciembre, cuando se confirmó que sería el último selectivo para poder acceder al sueño de todo atleta: ser parte de un Juego Olímpico. "Apenas me enteré empecé a preparar la Maratón. Me apasiona correr, es mi cable a tierra, y tenía una buena base. Trabajé con mucho volumen. Metía 160 o 200 kilómetros semanales, entrenando en doble turno. Después metí tres semanas en Uspallata (Mendoza), a 2.000 metros sobre el nivel del mar, para aumentar la cantidad de glóbulos rojos y eso también me sirvió. Por ahí la preparación demanda mucho y lleva a que estés poco tiempo con la familia, pero estoy más que contento y conforme con lo hecho", comentó.

A pesar de que el objetivo planteado no se pudo concretar, Sebastián afirmó que no bajará los brazos. Seguirá entrenando duro y concentrando las energías para darse el gusto de ser olímpico en París 2024. "Lo voy a seguir intentando. Es el sueño que me gustaría hacer realidad, aunque es difícil la marca que ponen. Es complicado y tiene mucha exigencia. Pero bueno, hay que continuar; esto es lo que me apasiona", manifestó.

En cuanto a lo que se viene, el atleta de 36 años adelantó que su intención es tratar de sumar algunas pruebas de pista. La idea del sanluiseño es correr los 1.500, 5.000 o 10.000 metros buscando bajar sus propios tiempos.

"El domingo corrí una Maratón y hoy ya quiero salir a caminar o trotar. Es algo loco tal vez, pero es algo que uno lleva en la sangre. Tal vez la gente no lo entiende, pero correr es algo hermoso para mí...una forma de vida", cerró Sebastián, quien a pesar de no haberse metido en Tokio celebró una nueva marca histórica para el atletismo de San Luis.