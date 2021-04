En Villa Mercedes también: el viento derribó un techo en el barrio Las Mirandas

Las fuertes ráfagas de viento que empezaron a sentirse en la ciudad este miércoles a la madrugada interrumpieron el sueño de Juan Fernández. El ruido de las maderas que se estrellaron en el piso lo sacó definitivamente de la cama: el techo de su dormitorio se vino abajo.

El hombre vive en la esquina de Coronel Iseas y San Lorenzo, en el barrio Las Mirandas, desde que era un niño; esa es su casa materna. Tiene 64 años, es beneficiario del Plan Solidaridad y sufre de broncoespasmos. Es padre de siete hijos, pero reside solo en la vivienda. Por esto tuvo que pedir asistencia a un sobrino que vive a pocos metros, quien le ayudó a trasladar la cama al comedor para poder descansar. Pero con el correr de las horas el soporte continuó cayendo.

Las cuadrillas y la Policía le aconsejaron al dueño de casa que abandonara la vivienda.

"Por suerte no me pasó nada; yo me asusté, podía ver el cielo estando acostado. Después me vine a dormir adelante y a la mañana cuando vi, ya se había derrumbado todo", contó con lágrimas en los ojos.

Sus familiares pidieron auxilio a las distintas dependencias municipales. Defensa Civil, Desarrollo Social e Infraestructura se abocaron a ayudarlo. Para asegurarse de su estado de salud llamaron al Sistema de Emergencias Médicas (Sempro), que lo asistió en el interior de una ambulancia. Le tomaron la presión arterial y él detalló los medicamentos que consume por su patología respiratoria, pero estaba en buenas condiciones. Las cuadrillas, junto a la Policía de la Provincia, evaluaron el lugar y le aconsejaron que abandonara la vivienda por unos días.

"Su hija mayor lo llevó a su casa. Ella ya tenía la intención de proponerle a su papá que viva con su familia, pero por la pandemia y algunas enfermedades de base de la mujer la iniciativa se postergó", contó César Balbarria, responsable de logística de Defensa Civil. También explicó que en un temporal pasado ese mismo lugar ya había tenido inconvenientes edilicios que fueron solucionados por el Municipio, pero que ahora se dañó otro sector.

Juan en un principio se resistía a abandonar su hogar. "Mi hija es un amor, no puedo decir nada malo de ella, son gente de bien y no quiero llevarle problemas", contó. Pero terminó guardando algunas mudas de ropa en un bolso para ir a lo de Andrea a pasar unos días con ella, su yerno y sus nietos.

Mi hija es un amor, no puedo decir nada malo de ella, son gente de bien y no quiero llevarle problemas.

Mientras, el equipo de Infraestructura de la Comuna realizó un relevamiento de toda la casa para poder llevar los materiales y empezar a acondicionarla nuevamente para que el abuelo pueda regresar a su lugar.

"Me da mucha impotencia ver a mi papá así; ya varias veces le dije que se venga a vivir conmigo. Por él doy la vida", dijo la hija.

En el momento en que se hicieron presentes las dependencias municipales, lo acompañaban vecinos y sobrinos, quienes lo contuvieron, le dieron sus medicamentos y hasta una taza de café.

"No tengo nada, solo mi cama: ni cocina, ni garrafa, nada. Mis amigos me traen la comida", dijo el hombre. Luego expresó un deseo: "Mis otros hijos vienen a veces, pero me gustaría que vengan más tiempo y puedan comer conmigo".