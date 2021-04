Denunciaron a un empleado por faltar a su trabajo durante 15 años

Está pero no. O no está pero sí. Denunciaron que un empleado de un hospital en Italia no se presentó a trabajar durante 15 años. Sin embargo, el sujeto recibió su salario completo durante todo ese tiempo. Fue casi 650 mil dólares, según detalló la BBC.

El acusado es Salvatore Scumace quien inició en 2005 su empleo en el hospital Pugliese Ciaccio de la ciudad de Catanzaro, Puglia, en el sur del país.

Ahora fue detenido y está es investigado por fraude, extorsión y abuso de poder, según la agencia de noticias italiana Ansa y medios locales.

No fue el único. Porque los investigadores sospechan que seis directivos del nosocomio, que pasaron por ese lapso, colaboraron en la “desaparición” física del empleado de 66 años.

Encima, el hombre era un funcionario público y fue asignado al hospital Pugliese Ciaccio en 2005.

Una directiva de la institución dijo que lo amenazó para que no presente un informe disciplinario. Después se jubiló y nadie notó su ausencia.