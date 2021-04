Advierten que el Hospital San Luis tiene una ocupación de alrededor del 90%

La jefa del servicio Clínica Médica, Marcela Valdeón, afirmó que “el cuadro en el Hospital San Luis es preocupante, ampliamos la capacidad en el de Clínica por la gran demanda, pero ya tenemos una ocupación de alrededor del 90%”.

Explicó el trabajo que se realiza en esa dependencia: “Es el sector de internación para los pacientes que requieren oxígeno y no pueden estar en su domicilio, pero que no han llegado a una situación crítica o severa, que requiera de internación en terapia intensiva”.

Además, informó que, en este momento, el servicio de Clínica Médica está solo para atender pacientes COVID-19. “En el hospital sigue funcionando el servicio de cirugía y traumatología, hay cirugías que no se pueden posponer, y los pacientes clínicos que requieren internación y no tienen coronavirus, se están derivando al Centro Oncológico y a la Maternidad”, agregó.

“Es preocupante porque esto, lejos de descender está en un pico, estamos en el límite de no tener más camas”, sostuvo sobre el servicio que dirige, y que a diario recibe a pacientes con insuficiencia respiratoria, “que es lo que fundamentalmente causa el coronavirus. No solamente son asistidos con oxigenoterapia, sino también con algunos dispositivos intermedios antes de que el paciente requiera, por su gravedad, entrar a terapia intensiva”.

Por último, se refirió al comportamiento social. “Creemos que la gente no cumple con las medidas de distanciamiento, el uso de tapabocas, ni evita las reuniones sociales, familiares, y hay lugares públicos que, a pesar de tener los protocolos, no los cumplen. Por eso estamos donde estamos, no nos podemos dar estos permisos en momentos tan críticos, donde está en juego la vida y la muerte”, subrayó.

ANSL/RO