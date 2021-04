La pandemia provocó que más gente se automedique

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha visto obligada a declarar que "aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas de la COVID-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales consigan prevenir o curar la enfermedad". Y sus técnicos agregan que la OMS "no recomienda la automedicación, en particular con antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19". Es que la pandemia ha generado en todo el mundo que mucha gente, frente al pánico que genera la expansión del coronavirus, haya recurrido a tomar medicamentos sin receta médica para atender los síntomas de esta enfermedad como si fuera una gripe normal.

Esta actitud también se apoderó de muchos puntanos que, sobre todo al comienzo de la cuarentena, pasaban por las farmacias para acopiar analgésicos, ibuprofenos y antibióticos porque pensaban que con ellos se resguardaban de los efectos de esta pandemia.

El médico clínico y pediatra Juan Carlos Giménez admitió: "Aunque no contamos con una estadística cierta, es verdad que todos tendemos a la automedicación. Incluso la mayoría de mis pacientes me refiere que ya ha tomado algo antes de venir a la consulta. Pero todavía se ve que tratan de consultarme primero antes de comprar algún remedio más específico".

Sobre la actitud de mucha gente de cuidarse por su cuenta, explicó que "los síntomas que más tratan de controlar son los que generan malestar general, como fiebre o dolores en el cuerpo. Pero entiendo que siempre se empieza por los remedios de venta libre". Aunque señaló que el hecho de que las personas tengan que ir sí o sí a una farmacia ayuda a evitar que compren cualquier remedio de venta libre, porque allí reciben el consejo de un profesional.

También contó que a su consultorio han llegado varios pacientes que fueron a visitarlo de manera preventiva para saber cómo cuidarse del coronavirus. "He tenido muchas consultas por eso y me han contado que de manera preventiva compraron ibuprofeno, paracetamol o la famosa ivermectina, que es un antiparasitario que ya circula mucho, pero que lamentablemente lo consumen sin consultar".

El médico con 30 años de experiencia dijo sobre este medicamento en particular: "La gente piensa que la puede ayudar por algunos resultados que se han obtenido en forma no experimental. Hay algunos estudios hechos en Inglaterra —que recién se están conociendo ahora— con resultados positivos. Pero, en mi caso particular, tengo el cuidado de decirles que esos resultados todavía no han sido dados como válidos por la comunidad científica como medicamento oficial contra el coronavirus".

Su colega Mariana Adaro Battle tiene una mirada más crítica sobre la automedicación. "Históricamente es una práctica que lamentablemente no cede. Y, por mi experiencia en el consultorio, puedo decir que mucha gente lo hace. Pensemos que en Argentina los únicos remedios que requieren de receta obligatoria son los psicofármacos o aquellos que exigen de una receta archivada. Pero si uno va a cualquier farmacia y pide determinado medicamento para el dolor de garganta, la tos o antigripales, se los venden sin receta. Incluso anticonceptivos. Esto último lo digo porque me lo refieren alumnas de la universidad que son mis pacientes en el centro de salud de la UNSL".

Sobre la actitud que ha tenido la comunidad ante la aparición del coronavirus, dijo que "fue la de comprar algunos remedios por las dudas, sin tener seguridad de su efectividad". También agregó: "El antiparasitario ivermectina está circulando mucho y algunos de mis colegas lo están usando. Yo no le encuentro relación a tratar un cuadro de coronavirus con este medicamento, que ataca a los parásitos y no a un virus".

Otro medicamento que dijo que circuló mucho fue el paracetamol. Según explicó, "es analgésico contra el dolor, antipirético para controlar la fiebre y antiinflamatorio; justo tres de los síntomas más comunes que genera la COVID-19". Pero lamentó que en varias ocasiones se olvidan de consultar si la persona es alérgica a ese medicamento.

Adaro aclaró que cada profesional "cuando está frente a un paciente debe realizar el cuestionario de forma para descartar cualquier tipo de alergia a algún remedio y recopilar la mayor cantidad de información sobre los medicamentos que tomó o está tomando al momento de la consulta".

La médica clínica explicó, además, que "ningún medicamento es inocuo, siempre tienen una contraindicación que puede ser de mayor o menor cuidado. Por ejemplo, el paracetamol es muy utilizado y mucha gente es alérgica a él y no lo sabe. Además, es cierto que es el que menos produce gastritis, pero si se toma de manera permanente, al final la va a producir. Y esto mismo puede provocar una úlcera que si perfora el duodeno, se transforma en una herida mortal".

También lamentó que en varias ocasiones cuando una persona pide un antibiótico por su nombre comercial, se lo venden sin presentar la receta. Lo mismo dijo que sucede con las gotas para los ojos, "que en su mayoría tienen antibióticos y corticoides". También pasa lo mismo cuando una persona está resfriada y va a la farmacia a comprar un descongestivo. "Si es hipertensa, esa fórmula le puede generar una crisis porque aumenta la presión arterial".

Además, señaló que "el farmacéutico puede dar una consejería sobre medicamentos porque conoce bien ese aspecto sobre los elementos que conforman cada remedio, pero es el médico quien puede dar una opinión general, porque conoce el cuadro de cada persona que atiende".