Nuria Martínez busca debutar en la Primera de Independiente

Es veloz, tiene marca y además una buena pegada. Nuria Martínez, de 20 años, cuenta con lo necesario para debutar en la Primera de Independiente. Ya fue citada en dos oportunidades por Pablo Goglino, entrenador del "Rojo", y se entrena al ciento por ciento para ganarse un lugar en el once titular del equipo de Avellaneda. "Siento que no estoy lejos y cuando se dé la posibilidad voy a entrar y dar lo mejor", le contó Nuria a El Diario de la República.

La futbolista villamercedina, con paso por San Martín y Aviador Origone, se sumó a "Las Diablas" a principios de marzo. Y como muchas otras jugadoras antes que ella, primero tuvo que sortear una meticulosa etapa de prueba. "Estaba en Lincoln y ahí me ofrecieron venir a probarme al club. Eran el 3 y 4 de marzo, y yo viajé el 2. Hice las pruebas y me dijeron que las iban a alargar dos días más. Volví y ahí me comunicaron que quedaba", recordó Nuria.

"Empecé a ser parte del club pero todavía no estaba fichada. Pedí el pase, me hicieron el estudio médico y el 18 (de marzo) me dieron toda la indumentaria. Jugar acá es algo muy lindo, nuevo para mí que vengo de afuera. Es totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada. En los entrenamientos se siente mucha energía, es algo inexplicable", agregó.

Al principio tenía mucha ansiedad por debutar. Ahora me concentro más en aportar al equipo (Nuria Martínez)

En Independiente tiene como compañera a otra villamercedina, Valentina Barroso, quien viene dejando una buena imagen como titular tras haber marcado tres goles en cuatro presentaciones.

Actualmente, el "Rojo" marcha en la tercera posición (con 7 puntos) en la Zona B del campeonato, y tiene como principal objetivo acceder a los cuartos de final. En la fecha pasada, "Las Diablas" cayeron ante River Plate (1-0), y la mediocampista, que también puede jugar en defensa por las bandas, señaló que merecieron correr con otra suerte. "No hubo diferencias, sí errores que tenemos que corregir. Los dos tuvimos chances y si mejoramos podemos ganarle a River y a cualquier otro equipo", dijo.

Consultada por lo que Goglino le pide en el día a día, Nuria comentó: "Quizá porque recién estoy comenzando me pide que hable más en la cancha, más confianza y el uso del cuerpo, que acá se utiliza mucho".

El próximo lunes, Independiente visitará a Rosario Central por la 5ª fecha de la Zona B.

Como toda futbolista que está a un paso, la sanluiseña tiene como principal objetivo sumar sus primeros minutos con la camiseta del "Rojo". También piensa en hacer goles, firmar un contrato profesional y tener la posibilidad de seguir creciendo afuera. Todo esto con la mirada fijamente en la "Albiceleste". "Me encantaría participar en la Selección, sería un sueño increíble", cerró Nuria, quien busca incansablemente echar raíces en Independiente y poder triunfar en Primera.

Foto: Gentileza Nuria Martínez.