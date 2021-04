Juana Koslay: reconstruyeron el homicidio de un joven en un campo

El juez Marcos Flores Leyes encabezó este miércoles la reconstrucción del homicidio de Carlos Bustos Navarro, el joven de 17 años que al parecer fue baleado en un campo situado a la vera de la Autopista de las Serranías Puntanas, cerca de la estación de servicio Shell de Juana Koslay. Además de funcionarios judiciales, peritos y policías, participó de la medida un joven que la madrugada del 6 de abril estaba en el lugar del hecho junto a Bustos Navarro y Leandro Prado, quien también recibió disparos y está grave. Según presumen los investigadores, habrían estado en la zona con intenciones de robo y en esa circunstancia alguien les tiró con una escopeta, hiriendo a dos y causando la muerte de uno de ellos.

El magistrado prefirió no dar la identidad del joven que estuvo en el campo, aunque confirmó que es mayor. Indicó, ante la consulta de este medio, que su intervención en la medida fue en calidad de testigo. “Nuestra intención era plasmar el escenario de ese día en cuanto a cómo estos muchachos habrían llegado a este lugar y tratar de definir con los peritos dónde habrían sido efectuados los disparos”, resumió el magistrado. Hasta el momento, lo único que han podido confirmar es que los tiros fueron de oeste a este.

Se hicieron planos y fotografías, se tomaron distancias y todo el procedimiento fue filmado. “Los mismos peritos balísticos de la Policía están trabajando con estas medidas, para hacer su propio informe y llegar a una conclusión más precisa de cuál ha sido la posición del tirador, tomando también en cuenta lo ya constatado por el médico forense (Luis Lucero Arienti)”, explicó.

La medida inició cerca de las 17, aunque a las 16 comenzaron a llegar efectivos y peritos a la propiedad en cuya tranquera puede leerse un cartel que dice “La Pimpa”. Está ubicada en la orilla norte de la autopista. Inicialmente, el grupo se desplazó por la banquina en dirección al oeste, hasta llegar a un galpón en construcción. Pertenece a un hombre de apellido López, contó uno de los albañiles que estaba en la obra.

Los investigadores fueron hasta ese lugar porque allí, según las averiguaciones, un taxi dejó esa madrugada a Bustos Navarro, Prado y su acompañante. Después, los pesquisas, junto al joven, avanzaron hacia el norte por la huella que hay al lado de la pared lateral este del galpón y recorrieron unos 50 metros, aproximadamente. Luego fueron en dirección al este —es decir, hacia “La Pimpa”— por campo, con abundantes malezas y espinas.

Más tarde, el testigo se ubicó junto a dos policías que iban atrás de él en el sector frontal este de la propiedad y desde allí se desplazó hacia el oeste, es decir, hasta la tranquera. El juez; la fiscal de instrucción 1, Eugenia Zabala Chacur; la secretaria del Juzgado, Alejandra Quiroga Nassivera; peritos del Departamento de Investigación de Delitos Complejos —entre ellos, Carina Bernal—; el médico forense Lucero Arienti; peritos balísticos; policías del COAR y efectivos de Homicidios, comandados por el comisario Javier Sosa, escucharon el relato del joven y observaron la recreación del recorrido que él y sus amigos hicieron esa noche en esa parte del terreno y la posterior salida por una hendija al lado de la tranquera. En ese sector fueron lesionados Bustos Navarro y Prado.

"Se pudo inferir que la distancia del disparo entre la boca del arma de fuego y el joven (fallecido) fue de 25 metros aproximadamente, impactando por la cara lateral izquierda del adolescente", indicó en su oportunidad la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial, en base al informe de la autopsia.

“Cuando llegamos al lugar (el día del asesinato) denotamos la presencia de manchas hemáticas en esta zona. Asímismo, de las cámaras de seguridad que hay en el lugar pudimos tomar una parte del trayecto que habrían efectuado estas personas”, explicó Flores Leyes.

Por orden del magistrado, los efectivos del Departamento Homicidios hicieron allanamientos. Si bien secuestraron elementos, hasta la fecha los investigadores no han logrado localizar un arma como la que se habría usado en el caso, es decir, una escopeta, confirmó el juez. “Hay líneas investigativas que no damos por clausuradas, pero no tenemos hasta el momento elementos contundentes como para definir una detención. Continuamos ahondando con Homicidios”, dijo.

Ante la pregunta de si el tirador guarda relación con la propiedad en la que estuvieron este miércoles—es decir, si podría ser alguien que ahí resida o trabaje—, Flores Leyes contestó que han tomado declaraciones “tratando de reconstruir esa situación”. “Entendemos que puede ser un fundamento claro que se trate de una persona que estaba cuidando de su propiedad. Pero no se termina de descartar ninguna hipótesis”, refirió. En la zona “hay moradores permanentes y hay viviendas completamente deshabitadas”, indicó. Y recordó que, en su momento, para no dejar afuera ninguna hipótesis, hasta les practicaron dermotest a camioneros que estaban en inmediaciones al lugar del hecho. Es habitual que los choferes estacionen a la vera de la ruta para descansar. “La investigación encuentra coherencia con las medidas que ya veníamos tomando y con lo que llevamos adelante hoy (por ayer)", respondió cuando se le consultó si lo declarado y recreado por el joven es congruente con otras pruebas incorporadas al expediente.