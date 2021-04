En alza: aumentó el movimiento comercial en los últimos meses

La pandemia perjudicó fuerte a los comercios minoristas el año pasado, por la inactividad. Sin embargo, la cámara que los nuclea asegura que en febrero y marzo las ventas aumentaron para todas las categorías: las más beneficiadas fueron las librerías, las zapaterías y las tiendas de indumentaria.

"En las estadísticas anuales vimos una pérdida de un 2%, pero en estos dos últimos meses hubo un incremento de un 1,9%, o sea que prácticamente normaliza la situación que había antes de la pandemia", afirmó Darío Sánchez, secretario de la Cámara de Comercio y Afines de la ciudad. Luego explicó que los factores que incidieron para que esto suceda fueron la actividad turística y las paritarias y mejoras en los salarios que se dieron en diferentes sectores laborales. "Ahora hay una nueva ley en la que más de un millón y medio de trabajadores en el país van a dejar de tributar el Impuesto a las Ganancias; eso es muy beneficioso porque tendrán mayores ingresos. Esto significa que si hay un mayor poder adquisitivo en la gente, esta consume e invierte acá mismo. Tenemos muchas expectativas en que esto se mantenga y vaya mejorando mes a mes", reflexionó.

Asimismo, el secretario afirmó que el repunte en las ventas se ve reflejado en todos los rubros, pero que algunos lo sintieron en mayor porcentaje. "El inicio de clases presenciales ayudó mucho porque hablé con los que se adhirieron a la canasta escolar que propuso la Provincia y fueron los más beneficiados. Pero también hay mucho movimiento en la comercialización de vehículos usados, entonces la industria automotriz está muy satisfecha por el repunte en la actividad. Cuesta, pero de a poco creemos que vamos a estar todos manejando los mismos números que teníamos antes del coronavirus", expresó.

La información del estatus sanitario del país, el incremento de casos de COVID-19 y la aparición de distintas cepas ponen en alerta al sector. Por eso refuerzan la aplicación de los protocolos sugeridos por el Comité de Crisis. "Desde nuestra función intentamos concientizar a todos los empresarios y que ellos lo transmitan a sus clientes: que se saniticen las manos y que utilicen los barbijos o tapabocas, si no que no entren, y exigimos que tengan el trapo de piso embebido en lavandina. Son cosas que estamos haciendo desde que volvimos a abrir, pero muchos se relajan y ahí estamos nosotros para llamar la atención, si es necesario. No queremos retrotraer la actividad y volver a sufrir las pérdidas económicas".

Según un relevamiento que hizo la cámara, durante el año pasado 200 negocios tuvieron que bajar sus persianas. El cálculo surgió al contabilizar la cantidad de salones vacíos en diferentes sectores. "La mayoría tuvo que reinventarse, cambiar de rubro o trasladar el negocio a su casa, y muchos se abocaron a las ventas online para abaratar los gastos de tasas comerciales, de rentas y de luz, entre otros. Les dio buen resultado, al menos sirvió para mantenerse", expresó Sánchez.

CONSULTA POR EL HORARIO

La Cámara de Comercio y Afines de la ciudad realiza un relevamiento entre los negocios para conocer la postura ante el regreso al horario corrido en invierno. Hasta el momento, la mayoría está de acuerdo.

Pero eso parece estar cambiando de a poco, dado que en reuniones que mantuvo la asociación con el Colegio de Martilleros y algunas inmobiliarias mercedinas revelaron que desde noviembre y diciembre del año pasado notaron gran interés en algunos propietarios para alquilar alguno de esos locales vacíos. Y con el correr de los días lo que comenzó siendo una consulta se concretó.

"Hay un gran porcentaje que ya está instalado nuevamente. La lectura que hacemos de esto es que los comercios han comenzado a recuperarse y que pueden volver a firmar un contrato de locación. Nos genera mucha esperanza que podamos progresar con el correr de los meses para que todo se normalice", contó el dirigente.

.