Piden extremar los cuidados para evitar contagios y profundizan los testeos

El aumento de casos en la provincia, especialmente en la capital puntana, motivó que la gente concurra casi masivamente a los centros de testeos voluntarios para realizarse la prueba de PCR que detecta el coronavirus. Desde el Programa Atención Primaria de la Salud solicitaron a la población que extreme los cuidados para evitar los contagios y profundizaron los hisopados en los puestos voluntarios instalados por el Ministerio de Salud.

El mayor flujo de exámenes para coronavirus se dio en la capital puntana, donde miles de personas acudieron en los últimos días a testearse. En promedio se realizan cerca de 3 mil testeos diarios.

“En esta última semana –como es de público conocimiento– hay un aumento de los casos positivos y eso también generó un aumento en la toma de muestras, no solo de los sintomáticos, sino de los casos estrechos, con lo cual estamos llegando a casi los 3 mil testeos diarios”, dijo la jefa del Programa Atención Primaria de la Salud, Marcela Weiher.

Los lugares más frecuentados en la ciudad de San Luis fueron la carpa del Hospital San Luis, el puesto en plaza Independencia y el hisopado móvil en la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro), donde familias enteras concurrieron a bordo de sus autos o motocicletas. En estos tres lugares, en los últimos días, se pudo ver largas filas de gente esperando para realizarse la PCR.

La carpa del Hospital San Luis es otro de los lugares donde la gente puede hacerse el testeo. Foto: ANSL.

“En simultáneo está la vacuna -indicó la médica-. Esta semana hemos recibido 10 mil dosis que se estarán colocando en los próximos días. La inmunización se realiza en la carpa o dentro del Hospital San Luis y en el resto de la provincia a los pacientes de riesgo y a los adultos mayores. Esa es nuestra esperanza, la cobertura de estos pacientes”, indicó Weiher.

La titular del Programa de Salud comentó que además de los puestos en la plaza Independencia, la Ediro y la carpa del Hospital San Luis, la gente puede concurrir a los hospitales de referencia y centros de salud que poseen laboratorio para realizarse el hisopado voluntario durante la mañana, de lunes a viernes.

“En la Ediro hisopamos los martes y jueves, de 14 a 17, y los sábados, de 9 a 12, pero estamos evaluando ampliar estos horarios, dado que da cierta comodidad a la gente que viene en auto. Hubo una buena respuesta de la gente a esta modalidad. Veremos la posibilidad de aumentar la atención en estos puestos de testeo voluntario”, comentó.

Weiher señaló la importancia que tiene que la gente se cuide y que respete las medidas preventivas para no contraer la enfermedad. “El hisopado es una alternativa preventiva y si el resultado es positivo requiere aislamiento, pero si da negativo no se deben descuidar las demás medidas. Eso significa no aglomerarse, no juntarse, no hacer reuniones numerosas, más el uso correcto del tapabocas y la higiene de manos y de ambientes y lugares de trabajo”, dijo y remarcó que “aun en los pacientes vacunados y aquellos que ya tuvieron la enfermedad no deben dejar de tenerse en cuenta”.

PUESTOS DE TESTEOS

Ciudad de San Luis

- Hasta el 11 de abril.

• Hospital San Luis (ingreso por la calle Ciudad del Rosario) de 8 a 11 y de 16 a 19.

• Plaza Independencia, de 10 a 18.

Villa Mercedes

- 10 y 11 de abril.

• Hospital "Suárez Rocha" (Barrio Jardín), de 9 a 13 y de 17 a 20.

• Hospital de Referencia "Eva Perón" (Barrios Eva Perón), de 9 a 13 y de 17 a 20.

• Policlínico "Juan Domingo Perón" (Maipú 450), de 9 a 13 y de 17 a 20.

• Hospital La Pedrera (predio La Pedrera), de 9 a 13 y de 17 a 20.

• Plaza del Mercado (Calle Rivadavia), de 9 a 13 y de 17 a 20.

• Complejo Molino Fénix (puesto móvil), de 9 a 13 y de 17 a 20.

Villa Larca

- Miércoles 7 de abril.

• Centro de Salud, de 9 a 13.

Merlo

- Del 7 al 10 abril.

• Plaza Marqués de Sobremonte, de 9 a 12.

Cortaderas

- 8 de abril.

• Centro de Salud, de 9 a 13.

Los Molles

- 9 de abril.

•Salón Municipal, de 9 a 13.

Carpintería

- 8 de abril.

• Centro de Salud, de 8 a 13.