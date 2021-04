Dubai: Nico Oroz brilla en el equipo que dirigió Diego

Nicolás Oroz, ese pibe que hizo sus primeras armas en Las Palmas y en Colegiales de Villa Mercedes, hoy vive un presente de película en Dubai. El volante juega en el Al Wasl, equipo que supo tener como entrenador a Diego Maradona. "Es un orgullo jugar en el club que dirigió Diego Maradona. Cuando surgió la noticia de su muerte todo el mundo se puso triste, demostraron mucho respeto y hubo imágenes en la pantalla. Si bien no estuvo mucho tiempo, dejó buenas sensaciones. Tengo gente que me habla de él, y de la mejor manera", comenzó diciendo a El Diario desde la lejana Dubai, mientras disfruta unos días en familia junto a su mamá Marcela y su papá Daniel.

Nicolás se fue muy chico de Villa Mercedes. Su talento sedujo a la gente de Racing, que se lo llevó para Avellaneda. Después jugó en Chacarita, O'Higgins, Universidad de Chile, para desembarcar en el Al Wasl, equipo donde tiene contrato hasta el 11 de mayo.

La muerte de Diego pegó fuerte en el club, donde dejó muy buenos recuerdos en su paso por acá

"La adaptación me llevó más tiempo de lo pensado. Eso también tiene que ver con el ritmo que se juega acá, que es mucho más lento, no es tan intenso, es más pausado. Son distintos factores que fueron influyendo, pero por suerte ya estoy bien acoplado", aseguró.

El elenco donde juega Nico está octavo en la tabla de posiciones que lidera Al-Jazira. Al margen de la ubicación en la tabla, el villamercedino disfruta cada momento, no solo del club sino también de la ciudad. "Dubai me sorprendió, principalmente la infraestructura, los edificios y las costumbres. La verdad es que es el primer mundo", dijo.

Si bien es cierto que todavía no pudo sentir la adrenalina de lo que es jugar con público —por la pandemia—, dice que el club tiene muchos seguidores.

No tiene como meta a corto o largo plazo ir a Europa: "La idea es jugar sea donde sea. Por el momento estoy bien, después si se da la chance de ir a Europa se verá; si no, no. No es un objetivo que me ponga", afirmó.

Le queda un mes más en Dubai. El 11 de mayo cuando finalice el contrato debe volver a Racing, que es el dueño de su pase, pero no se adelanta. Está tranquilo y feliz de estar en una institución donde se siente importante.

Extraña su Villa Mercedes natal, el barrio, su gente, pero sabe que la vida del futbolista es así. Un día estás más cerca y al otro tenés que tomar un vuelo para irte al otro lado del mundo. "Por suerte hace una semana que están mis viejos y todo se hace más pasajero. Es complicado estar lejos de la familia. Cuando más se extraña es en las fiestas, pero hay que ponerle el pecho y meterle para adelante", aseveró.

Ese volante zurdo que fue clave en el ascenso de Chacarita, y que dejó una excelente imagen en su paso por Chile, hoy está dejando su impronta en los Emiratos Árabes, un fútbol nuevo, pero que cada año lleva jugadores de más nivel para prestigiar el fútbol en esa parte del mundo.

Tengo contrato hasta el 11 de mayo, que es cuando termina el torneo acá. Después debo volver a Racing

A los 27 años tiene mucho fútbol para dar. Esta experiencia en Dubai es una puerta que se abre, una vidriera al mundo. Aunque a Nico no le nubla la vista llegar a Europa: él es feliz con una pelota de fútbol.

El jueves lo encuentra descansando y disfrutando de la familia. Tiene tiempo para los viejos. La alta temperatura obliga a pasar unas horas en la pileta y otras de paseo en algún shopping. No todo es fútbol y entrenamiento, también se hace un tiempo para el relax.

El pibe que estudió en el Sagrado Corazón de Jesús, y que de pequeño hacía la diferencia en las canchitas del barrio, sigue con esa misma humildad. Siempre hay tiempo para la familia y para los amigos.

Las Palmas y Colegiales lo cobijaron de pibe, y esas gambetas endiabladas lo llevaron al fútbol grande. Nicolás Oroz, el villamercedino que vive un presente de película en Dubai.