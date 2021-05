Todos los caminos conducen al trap

Una canción de desamor en febrero; una de fiesta y diversión en marzo, a un año de que cerraran todos los boliches; un noviembre “Sin ti” en honor a la conocida canción de Reik; y un villancico en diciembre. El disco #2021 del trapero Martiniano Gatto, más conocido como Røma, conduce no a la capital italiana, sino a distintos momentos del año.

Con un rigor sorprendente para su corta edad, apenas 17 años, Martiniano preparó su primer disco de trap. El joven compuso doce canciones pensadas para cada mes del año y con un gran ingenio, creatividad y, sobre todo, mucho trabajo las distribuyó estratégicamente e ideó un video para cada una de ellas.

Todos los 21 de cada mes lanza un nuevo single, con su video propio. El de este mes es muy especial para él porque saldrá un día después de cumplir sus 18 años y alcanzar la mayoría de edad. Como no podía ser de otra manera se llama “Eighteen” —18 en inglés—.

Además del trap, que descubrió en las batallas de freestyle a las que iba con sus amigos, el cantante incursiona en el house, el rock y el tango. “Me gusta la música en general, incluso es con lo que arranco a componer. Primero busco una base que me llame la atención y a partir de ahí escribo mis canciones”, fundamentó Martiniano, quien eligió su seudónimo por la famosa frase: “Todos los caminos conducen a Roma”.

Sobre su proceso creativo para las canciones de #2021, el cantante tomó distintas emociones y sentimientos como base de inspiración. No tiene una estructura determinada para componer, sino que todo depende de “cuán sentimental esté en ese momento”.

“Me baso en cosas distintas o de lo que tengo ganas de hablar en esa situación. La verdad es que muchas canciones nacen de cosas improvisadas con una base instrumental y lo primero que me sale lo escribo”, explicó.

El segundo parámetro con el que mide Røma sus canciones, y su música en general, es el de la disciplina. El joven se toma muy en serio lo que hace y procura que cada material responda a su mayor esfuerzo. Es por eso que eliminó de YouTube su primer tema.

“Siempre pensamos que lo que grabamos es bueno cuando no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. A medida que fui ganando pequeñas experiencias me di cuenta de que podía hacer cosas mucho mejores y esa canción me dejó de gustar”, fundamentó.

El cantante no hace nada a la ligera y su disco es un claro reflejo de eso. Para el joven lo más importante es ser profesional, con lo que sus posibilidades le permiten pero con un claro compromiso, algo que al final hace la diferencia.

“Esto me encanta y por eso lo quiero hacer en serio. Busco cómo grabar cada canción que hago y cómo hacerle un videoclip para presentarla. Obviamente todo a mi nivel, pero de forma profesional”, detalló el músico que, cuando es Martiniano, estudia la Licenciatura en Administración de Empresas aunque espera poder ser Røma por mucho tiempo más.