Soja imparable: llegó a cotizar 613 dólares la tonelada por bajos stocks en EE.UU.

El precio internacional de la soja mantuvo este martes su tendencia alcista y llegó a cotizar a US$ 613 la tonelada en el mercado de Chicago, el valor más alto de los últimos nueve años, para luego ceder hasta los US$ 603,50.

Representa un alza anual del 95% y está cada vez más cerca del récord de US$ 650 alcanzado en 2012.

Al cierre del CBOT de Chicago, la posición julio 2021 cotizó US$ 603,50; 10,2 dólares por encima de la jornada anterior.

Por el lado del maíz, se produjo una baja de US$ 2,66, a US$ 281,69 la tonelada, mientras el trigo exhibía pérdidas por US$ 4,41, hasta US$ 268,13 la tonelada.

La constante suba del precio internacional de la oleaginosa responde, entre otros factores, a los bajos stocks del cultivo en los Estados Unidos.

Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre producción y stocks en ese mercado confirmó esas especulaciones.

Si bien caería el uso total de la oleaginosa en Estados Unidos, producto de una baja en las exportaciones, la menor oferta total de soja haría que los stocks a final de campaña se mantengan cerca de mínimos históricos, lo cual apuntala a las cotizaciones.

Se trata del Informe de Oferta y Demanda Mundial del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) correspondiente a mayo.

Además, la demanda de China crece en forma constante, por lo cual no alcanzan stocks acumulados en los principales países productores ni las previsiones de producción futura.

Beneficio para la Argentina

Con este nivel de precios, la Argentina se beneficia con un mayor ingreso de divisas: la campaña agroindustrial actual generaría unos US$ 38.000 millones, según analistas.

De alcanzarse esa cifra, marcaría un nuevo récord para el país, que hasta el momento se alcanzó en el ciclo 2011/12, con US$ 33.000 millones.

Del total que ingresará, el complejo soja (compuesto por harina, aceite, poroto y biodiésel) será -por lejos- el que más aportará, con alrededor de US$ 24.000 millones.

En este marco, la cosecha de soja avanzó durante la última semana en todo el país, con rendimientos por encima de lo esperados en Córdoba y Santa Fe.

En consecuencia, no se descarta la posibilidad de que el volumen de producción de la campaña actual sea mayor a los 43 millones de toneladas estimadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Por su parte, Luis Zubizarreta, presidente de la entidad que reúne a la cadena de valor de soja, ACSOJA, dijo que la coyuntura marca una nueva oportunidad para Argentina para superar la crisis.

"Esta suba de precios marca que el mundo necesita que la Argentina produzca más alimentos. Si se hacen bien las cosas hay demanda. Esta situación es una enorme oportunidad. Es necesario saber aprovecharla para surfear la ola", indicó el directivo.

Añadió que "se deben generar las condiciones desde el gobierno para que el productor tenga incentivos para hacerlo, aumentar las exportaciones, incrementar la producción y el trabajo en Argentina generando desarrollo".

"El desafío es tener un crecimiento sostenido. Hay una gran oportunidad para hacerlo desde el sector agroindustrial, están los motores prendidos y se está trabajando en este sentido desde hace mucho tiempo. Hay que aprovechar este momento más que nunca para salir de esta crisis", dijo.

La producción acumulada de soja hasta el momento se ubicó en 26,3 millones de toneladas, con un rendimiento promedio a nivel nacional de 2.940 kilos por hectárea.

La Bolsa de Comercio de Rosario dijo que el Mercado de Granos argentino tuvo este miércoles una tendencia dispar, siguiendo el informe del USDA.

La soja disponible cerró a $ 33.500 la tonelada o su equivalente en dólares a 345 dólares por tonelada.

El maíz terminó a $ 22.800 la tonelada y con entrega inmediata a U$S 240 la tonelada y el trigo a $ 21.550 o a U$S 230 la tonelada.

En la Bolsa rosarina, el girasol anotó 480 dólares la tonelada.

