Estudiantes quiere hacer más historia

Estudiantes quiere seguir haciendo historia en la Copa Argentina. Después de dejar en el camino a Huracán, hoy buscará meterse en los octavos de final cuando a las 14 enfrente a Villa San Carlos en Neuquén. Televisa TyC Sports. El ganador jugará con Patronato de Paraná.

Es cierto, el equipo llega golpeado por el mal presente en el Federal A. Pero esta es otra historia y los partidos de Copa le sientan muy bien al "Verde".

El entrenador interino Hugo Garelli no confirmó la alineación titular, pero por lo expresado en la previa les daría la chance a los más experimentados, más algunos juveniles que ya vienen teniendo rodaje. El DT que llegó a la institución como coordinador de inferiores pararía un 4-4-2. Buscará priorizar el orden y la presión alta para recuperar la pelota cerca del arco rival. Le gusta que el equipo sea corto y que elabore las jugadas de gol en campo adversario para que la pelota tenga menos recorrido. "Tenemos el rival visto. Es un equipo de la misma categoría. No veo grandes cosas como para resaltar. Van mucho a la segunda pelota. Tienen un delantero (Pablo Miranda) de buen porte. Son dinámicos por el sector derecho. Trataremos de cortarles el circuito futbolístico y darles las herramientas a nuestros jugadores para poder hacer un buen partido y ser protagonistas", dijo el coach del elenco puntano.

Para el partido de esta tarde, Estudiantes recupera soldados. Emiliano Belfiore y José Cesarini, que no pudieron estar en la fecha anterior por el Federal A, vuelven al once titular. El arquero Sacha Becerra está recuperado de su dolencia y podrá ser de la partida. Y después serán los mismos que jugaron en "El Coliseo" ante Ferro de General Pico, con la salvedad que en el frente de ataque tiene muchas chances de jugar Leonel Felice, que haría dupla con Federico Vasilchick.

Estudiantes sabe lo que es ponerse de pie después de momentos complicados. No vive su mejor presente, pero en Copa Argentina saca un plus extra que hasta el momento le dio buenos dividendos. Hoy tiene la enorme chance de seguir haciendo historia, no solo para la institución, sino también para el fútbol de la provincia.