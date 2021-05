Detectaron que pacientes con COVID no hacen el aislamiento

Gracias al cruce de información de la app Trazar, las autoridades detectaron que hay casos positivos y contactos estrechos que no respetan el aislamiento estipulado por protocolo. Si bien la herramienta sirve para que el personal sanitario reconstruya la cadena de contactos para establecer medidas, ahora la utilizan para advertir este tipo de omisiones graves.

“Los movimientos de Trazar se cruzan con los casos positivos informados para ver qué personas incumplen el aislamiento, más allá de hacer el seguimiento de los negocios que visitó en los días previos a la detección del contagio”, señaló el jefe del Programa Informático del Ministerio de Hacienda, Fernando Moritz, quien además exhortó al uso de la aplicación para facilitar el cuidado de la salud.

Detalló que si bien la cantidad de descargas asciende a 16 mil, se trata de un número que mantiene una constante en los movimientos de la herramienta digital, es decir, hay más negocios que descargaron la app, pero algunos dejaron de usarla, pese a que es obligatoria para todos los comercios.

El Diario de la República concretó este martes un sondeo en 50 locales comprendidos entre las calles Balcarce, San Martín, Rivadavia y Pedernera, del centro puntano. Si bien la mayoría cuenta con la aplicación, en nueve negocios no pidieron el DNI durante el recorrido. La cifra puede variar, ya que se trata de un recorte de la jornada. Lo cierto es que la segunda ola de alguna manera motivó a reforzar la implementación.

Otro detalle particular es que en uno de los espacios recorridos aún utilizan la planilla de papel para registrar a los clientes. Algunas tiendas solicitan un DNI por grupo familiar.

“Yo tengo la app desde que la implementaron el año pasado. Es muy importante su uso, sobre todo si se tiene en cuenta la segunda ola. Además, el funcionamiento es dinámico y no ocupa mucho espacio en el celular. La única dificultad se puede dar cuando hay que cargar los números manualmente en momentos donde hay muchos clientes. Sería interesante si se pudiera seguir la trazabilidad también con la CIPE, no sé si eso es posible, pero hay mucha gente que sale con ese carnet”, señaló Carlos Torranzo, quien trabaja en un kiosco céntrico.

“La gente no se molesta cuando pedimos el DNI, salvo algunos que no quieren esperar y se retiran, pero en general se acostumbraron. Tomamos la trazabilidad en el ingreso del local. Es bastante ágil, no hemos tenido inconvenientes, incluso es más práctico que usar la planilla que teníamos antes. Si hay gente que no la implementa, lo recomendable es que lo hagan”, dijo Noelia Coronado, quien trabaja en un local de indumentaria y productos para bebés.

Gratuita:

Moritz recordó que la aplicación tuvo una serie de actualizaciones y que está disponible gratuitamente para todas las plataformas, tanto Android como iOS de iPhone. Lo que hay que tener en cuenta es que las versiones más desactualizadas como el Android 4.3, por ejemplo, pueden tener una cámara con menos capacidad que un teléfono más actual; ello podría causar dificultades para leer el código QR.

La herramienta registra los datos del cliente con la fecha y hora de ingreso al comercio. Mantiene la confidencialidad; la información solo puede ser consultada por el sistema de Salud ante la presencia de casos positivos de coronavirus. Luego de 30 días se elimina de la base de datos.

Una vez que está descargada en el celular que registrará la trazabilidad, se deben completar los datos del establecimiento. Su uso es muy sencillo: el cliente tiene que mostrar el DNI y el comerciante debe escanearlo; luego debe cargar el teléfono del consumidor. También se puede hacer de modo manual, sin escanear el documento. Si un comercio no utiliza la app, se puede hacer el reclamo al teléfono 2665257767.

Redacción