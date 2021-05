Arneli Winter es parapléjica y quiere tener una handbike

Arneli Winter sufrió un accidente de tránsito hace dos años y medio y quedó parapléjica. Su discapacidad no es un obstáculo para enfrentar desafíos. Hace casi dos meses cumplió su sueño de lanzarse en paracaídas y eso le demostró que con sus dificultades motrices puede lograr lo que desea. Esta vez el nuevo objetivo es comprar una bicicleta adaptada, handbike, para entrenarse y competir en la disciplina. Para ello necesita recaudar 250 mil pesos, es por eso que sus amigos y familiares confeccionaron bonos contribución para juntar el dinero. Sortean cinco premios para los colaboradores.

Solicitó ayuda económica a la Municipalidad y espera la respuesta. "Desde la Comuna están haciendo muchas cosas lindas para la inclusión, pude participar de una clase de natación para discapacitados e iba a comenzar con básquet adaptado, pero por la pandemia todo se suspendió", afirmó.

El deporte que pretende incursionar se practica con una bicicleta de tres ruedas que se propulsa, dirige y frena con los brazos. "Me contacté con Gustavo Barreda, él tiene una lesión medular como yo y es ciclista. Está dispuesto a venderme una, fui a su casa y la probé, porque no son todas iguales, vienen para personas con mi condición que uno va acostado y otra para amputados", detalló la aventurera. También relató que cuando se subió al rodado no pudo contener las lágrimas por la felicidad y emoción que sintió. "Me imaginé en un circuito y hasta planificamos con uno de mis hijos, que es atleta, cruzar todo El Lago de la Luna en San Juan, cumplir eso sería un sueño", expresó.

Arneli contó que desde que se tiró por paracaídas le cambió la vida. "Yo antes no salía mucho a la calle porque siempre sentí la mirada de la gente, algunos me decían 'lo siento mucho', y no es lo adecuado, soy yo la que lo padece y estoy viva. Si bien no puedo hacer algunas cosas hay otras que sí. Entonces me animé a salir en la silla, lo hago dos o tres veces por semana y recorro 8, 10 o 15 kilómetros como para activar el cuerpo y que la gente vea que también se puede" explicó la mujer. Luego sostuvo: "Por mi experiencia, le digo a las personas con discapacidad que se animen. Al principio te miran raro, pero después se van acostumbrando, te dan el paso y te ayudan. Uno tiene que ponerse metas en la vida, nunca bajar los brazos y perseverar", reflexionó.

El valor del bono es de 200 pesos, el sorteo será el 22 de mayo por Lotería Nacional y los premios son: una pata flambeada para 20 personas, una canasta de alimentos, un vale de 2.000 pesos para un centro de estética, una orden de compra de 1.800 pesos de una casa de decoraciones y el último, una torta más dos tartas. Se puede comprar contactándola en su Facebook, o a los teléfonos 2657285853, 2657669366, 2657344563.