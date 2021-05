Villa de la Quebrada: investigan violencia de género y abusos en el seno de una familia

Desde la ruta 146 ya se percibía que algo singular ocurría en una propiedad ubicada en inmediaciones a la cruz que marca el acceso a la localidad de Villa de la Quebrada. Había varios autos, entre ellos, patrullas. Y es que, en efecto, antes de las 14, policías, peritos y la jueza Virginia Palacios partieron rumbo a ese lugar, en donde durante la tarde de este jueves allanaron e inspeccionaron dos precarias viviendas ubicadas en esa zona. Fueron, además, detenidos dos hombres que son parientes. Se presume que uno de ellos, G.S., ha ejercido por años violencia de género sobre su pareja, madre de sus nueve hijos. También está la sospecha de que dos hijas, una de 14 años y otra de 5, han sido víctimas de delitos contra la integridad sexual y que todos los chicos son sometidos a maltrato. A unos mil metros de la casa de esa familia, vive otra las hijas, de 18, quien está en pareja desde los 12 con un primo de más de 40 años, S.J. Él también fue arrestado.

La realización de la medida demandó no solo la intervención de la Policía –en concreto, de la Unidad Regional de Orden Público (Urop) 1, la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf) y la Comisaría de Villa de la Quebrada– sino también de peritos del Departamento de Investigación de Delitos Complejos del Poder Judicial (en lo que concierne al secuestro de celulares y todos aquellos dispositivos informáticos o de almacenamiento) y la Secretaría de la Mujer, Igualdad y Diversidad y el Centro de Asistencia a la Víctima del Delito para dar contención a las mujeres, adolescentes, niñas y niños que allí residen.

Y es que, según comentó una fuente de la investigación, en el núcleo familiar parece operar un fuerte pacto de silencio del que no estarían eximidos ni siquiera los más pequeños. Es posible que ese acuerdo para no hablar de ciertas situaciones se haya visto alimentado fundamentalmente por tres aspectos que se complementan: la violencia ejercida por G.S., la extrema sumisión de su pareja y el temor que ella le tiene al hombre (sentimiento que los más chicos compartirían).

Un dato que trascendió da la pauta de la magnitud del miedo y el sufrimiento de la mujer: confesó que prefería no adoptar un método anticonceptivo ya que cuando quedaba embarazada, su pareja le pegaba menos.

Una fuente contó que, tras el arribo de la Policía, las mujeres y chicos fueron trasladados por la Canaf al Poder Judicial, dado que la magistrada también dispuso que fueran examinados por los especialistas del Cuerpo Médico Forense. El pediatra Darío Villarroel revisaría a los varones, la pediatra Vanina Ferroni a las niñas y la médica Patricia Gallardo a la mujer y su hija de 18 años.

La intervención del fuero Penal se dio ante la solicitud de paradero de una de las niñas. Eso llevó a ver que la situación de ese grupo no era nueva ni desconocida para la Justicia de Familia. Hay no menos de 15 informes de distintos organismos estatales (como escuelas, centro asistencial y comisaría) y varios Comunica situación, comentó la fuente. Pero no se habrían adoptado medidas para indagar y abordar ciertas circunstancias en las que se habrían dado los delitos que se investigan.