El oxímetro es el aparato más pedido en farmacias

Aseguran que el oxímetro digital, también llamado saturómetro, puede aportar importante información en pacientes con coronavirus. Se trata de un pequeño dispositivo digital que se aplica como un broche en la punta de algún dedo de la mano o pie y mediante su pantalla marca el nivel de oxígeno en el cuerpo y el ritmo cardíaco. Farmacéuticos de San Luis cuentan que es el aparato más vendido de los últimos dos meses.

El médico generalista Guido Arce indicó que se trata de una herramienta importante para la salud de las personas con COVID-19. "Tiene una efectividad similar a la de un termómetro autorizado, pero este mide los niveles de saturación de oxígeno en sangre. La mayoría de la gente sana tendrá una lectura de oxígeno de entre el 95 y el 98 por ciento. Pero si el paciente satura 93 o menos, la sugerencia es comunicarse con alguna guardia y consultar con un médico. Con base en los síntomas que la persona tenga, el profesional determinará si es efectiva una revisión o internación", indicó.

El profesional informó que es una herramienta eficiente siempre y cuando esté autorizado por el Instituto de Normalización y Certificación (IRAM) o la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). "Si no está autorizado por alguno de estos dos organismos, no se puede garantizar la efectividad del aparato. Siempre se tiene que usar con óptima cantidad de batería y el indicador de carga tiene que estar funcionando al máximo o por encima del nivel medio. De no ser así, no es confiable, porque el oxímetro se basa en la lectura a través de un haz de luz que mide el capilar de la extremidad de la mano, aunque también existe la alternativa del dedo del pie", dijo el profesional.

Las farmacias y las tiendas digitales gozan del récord de ventas del oxímetro. "Estamos comunicándonos constantemente con el distribuidor, porque la cantidad de ventas nos demanda traer cada vez más. Por ejemplo, este martes pedimos 15 unidades y como tuvo rápida salida en nuestras tres sucursales, nos vimos obligados a pedir más, que llegarán el próximo martes", comentó Marcela Ortiz, encargada de una farmacia en la zona norte de la ciudad.

Ana Rodríguez, farmacéutica y gerente de una cadena de farmacias de la provincia, contó que en estos últimos dos meses han llegado a vender hasta diez oxímetros por día. "Los comercializamos desde el año pasado, pero tuvieron esporádicas salidas, en este momento es impresionante lo que se vende, es como que la gente llega muy preocupada a comprar, lo notamos constantemente", afirmó.

El médico generalista comentó que no sirven las aplicaciones de oxímetros y medidores de pulso que son furor en los celulares con Android e iOS, debido a que se trata de una función imposible.