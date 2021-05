Una joven ratificó que su novio la violó; él lo negó

Temblorosa. Así declaró ayer F.G. en la Cámara Penal 2 de San Luis, donde su exnovio, Sergio Daniel Villegas, de 34 años, es juzgado por "Abuso sexual con acceso canal, privación ilegítima de la libertad agravada y desobediencia de una orden judicial en concurso ideal". "Perdí mucho por estar con una persona que me sigue haciendo daño y no me deja ser feliz", aseguró la víctima, quien al momento de los hechos tenía 16 años. Ella aseveró que el hombre le envía mensajes desde la cárcel. También declaró el imputado. Si bien negó haber abusado de la chica, reconoció que la golpeó y que rompió la restricción de acercamiento a ella.

Con sus manos entre las piernas, F.G., de 18 años, contó que empezó su noviazgo con Villegas a los 15 años y que lo conoció porque él tomó las fotos de su fiesta de cumpleaños. En cuanto al primer hecho por el que es investigado el hombre (la violación) contó que ese día (6 de febrero de 2019) fueron a Potrero de los Funes y bebieron alcohol. "De la nada empezamos a pelear y él comenzó con los golpes. Me quise bajar del auto (cuando regresaban a la ciudad) y él me empujó y me caí contra un árbol. En el forcejeo, él me estaba sacando el pantalón y metiendo los dedos en la vagina", contó la joven y mencionó que Villegas siempre le propinaba golpes y empujones.

Dijo que luego la tomó del cabello y continuó pegándole hasta que ella vio una patrulla y corrió a pedir auxilio. Todo sucedió en la avenida José Santos Ortiz, a la altura de la Plazoleta de los Halcones.

Por ese hecho Villegas quedó detenido y su auto fue secuestrado. F.G. dijo que a pesar de que habían impuesto una orden de restricción a favor de ella, a los pocos días de que él recobró la libertad se juntaron. "Volvimos a tener una relación escapándonos de la Policía", dijo.

En cuanto al segundo hecho, ocurrido el 29 de septiembre de 2019, dijo que también se originó por un entredicho. "Fuimos al Potrero y empezamos a discutir. Él comenzó a decir malas palabras y a dar golpes, no me dejaba bajar del auto. Cuando intenté hacerlo, me tiró de los pelos y me mordió el brazo. Aceleraba a fondo. Cuando llegamos a una ruta frenó porque el auto se rompió y yo salí corriendo. Justo había un hombre, con quien tuvo un enfrentamiento, y de ahí ya no me acuerdo mucho más. Sé que yo estaba en el piso y recobré el conocimiento cuando llegó la ambulancia", resumió la víctima.

También mencionó que mientras ha estado preso, Villegas ha intentado comunicarse con ella. "Me ha estado mandando muchos mensajes desde su Facebook personal y desde otras cuentas. Les mandó mensajes a mi mamá y a mi exnovio, amenazándolos. También me mandaba mensajes pidiéndome perdón y le mandó a mi ex fotos mías con él en la cama", señaló.

Por último, la chica refirió que en algún momento tuvo la intención de levantar las denuncias. "Mi mamá y yo quisimos hacerlo porque nunca habíamos estado en una situación así y me sentía culpable de que él pase todo eso feo. Ahora no me siento culpable, porque perdí mucho por estar con una persona que me sigue haciendo daño y no me deja ser feliz", concluyó.

Cerca del final de la audiencia (en la que también dieron testimonio un policía, tres amigos de Villegas y el testigo del hecho ocurrido en El Volcán) declaró el imputado. Desde la Penitenciaría el acusado habló por más de 20 minutos.

Calificó la relación como "un noviazgo realmente tóxico". Admitió que golpeó a la joven en el primer hecho, pero negó haberla violado. "Reconozco que fallé a una orden de restricción, fui débil realmente. No debí juntarme. Yo tenía miedo de hacerlo, pero ella me decía que nos juntáramos por última vez. Pero después de eso estuvimos siete u ocho meses juntos, hasta la última pelea, en la que perdí mi libertad", dijo.

En cuanto al primer hecho, explicó que discutieron cuando volvían alcoholizados de Potrero de los Funes y que tiró la mochila de ella por el techo de su auto. "Empezamos a pelear, le pegué. Reconozco que le pegué", aseguró. Recordó que cuando llegó la Policía y escuchó a F.G. hablar con los efectivos no tomó dimensión de las acusaciones.

"En la comisaría escuchaba que decía que yo le había metido cinco dedos en la vagina y no lo podía creer. Cuando recuperé la libertad, desde un Facebook trucho me decía que me extrañaba, que nos juntáramos y yo no me quería juntar. Fui débil y el 1° de marzo me junté con ella y empezamos de nuevo el noviazgo; no varió mucho la relación tóxica. Íbamos y volvíamos", expresó.

En relación al segundo hecho, comentó que cuando iban por El Volcán discutían y que ella lo amenazó con decir en el peaje que él la estaba secuestrando. "Entre los manotazos que veníamos dándonos, chocamos. Frené a ver el auto y le dije que se bajara, porque se había roto. En ningún momento ella salió corriendo. Yo traté de moverlo pero no pude. Me bajé y fui detrás de ella caminando y la hablé. Apareció un señor que preguntó qué pasó y le dije que chocamos. Ella se acercó y le dijo que no se quería ir conmigo, así que me fui al auto. Subí y las llaves no estaban puestas (NdP: vecinos que auxiliaron a la chica las habían sacado, para evitar que él escapara). Cuando bajé, dos personas me pegaron, caí y se fueron. Escuché que ella les decía a las vecinas que yo la quería violar, que la quería secuestrar y como no quería que mi padre me viera acá (en la cárcel) me acordé que tenía una tijera en la guantera y cometí el error de clavármela en el pecho y dos veces en el cuello. Me fui hasta un monte y me colgué, pero se quebró la rama. Después fui hasta el peaje y pedí auxilio, porque quería ver a mi papá. Yo no me daba cuenta en ese momento de la situación. Me auxiliaron y me llevaron en ambulancia", narró Villegas. "Es un infierno día a día el que vivo acá adentro", expresó el imputado, quien recibe contención psicológica, dado que hace poco volvió a atentar contra su vida.