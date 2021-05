Aruma circo: una luz en la oscuridad

La palabra maya "Aruma" significa noche y representa los misterios ocultos que hay en ella. Por eso los bonaerenses Leonardo Ledesma y Agustina Chalupa la eligieron como nombre para su compañía de circo y para hacer una reinterpretación de la oscuridad y su asociación con lo negativo. Al concepto lo combinan con acrobacias, malabares y una mirada crítica y reflexiva de la sociedad.

El malabarista y la acróbata se conocieron y se enamoraron en la universidad, cuando estudiaban la carrera de Artes del Circo. Una vez recibidos, giraron por Europa y el país, se sumaron a otras compañías y se presentaron en diversas varietés, escuelas de circo y salas de teatro, hasta que decidieron formar su propia compañía, Aruma Circo.

Sobre el origen y el nombre de la compañía, Agustina los relacionó con un desafío de continuar con las investigaciones. "Es algo que nos queda a nosotros terminar de conocer y creemos que de la noche se sabe muy poco, incluso hasta nos da miedo todo lo que sucede en ella. Por eso decidimos contar nuestra forma de interpretar la oscuridad, que no quiere decir maldad".

A principios del 2020, Leonardo —quien participaba del Cirque XXI— se quedó varado en la Villa de Merlo a causa de la pandemia. Fue en ese momento que, a la distancia, comenzaron a idear su primer show oficial como compañía, en simultáneo a la decisión del malabarista de radicarse en la provincia.

Tres años hace que Leonardo y Agustina tienen su propia compañía. Estrenaron un show en 2020.

En octubre su compañera de circo, y de la vida, tomó la decisión de unirse a él y mudarse al Valle del Conlara. "En Buenos Aires me sentía encerrada, en cambio, acá tenemos el monte y los arroyos. Cuando mi compañero me dijo que no pensaba volver, que si quería me viniera para Merlo, sentí que era el momento", recordó la acróbata.

Otra vez juntos, Agustina y Leonardo terminaron de darle vida a su espectáculo "Despertaré", que interpretaron durante el verano en la Plaza Marqués de Sobremonte, de Merlo, en Carpintería, Los Molles y el teatro Amigxs de Merlo. Para su presentación, los circenses tomaron a los medios de comunicación y a la sobreinformación como ejes.

"En él suceden números de malabares y acrobacia. El hilo conductor es un diario que usamos para explicar cómo los medios nos muestran cosas que son reales pero a la vez exageradísimas y cómo nos manipulan", detalló la joven de 25 años. Y agregó que en cuanto vuelvan a habilitar los eventos culturales, llevarán "Despertaré" a distintos lugares de la provincia. Además, ya trabajan en su próximo show.

Por el momento, los dos "habitantes del mundo", como ellos mismos se describen, planean quedarse en San Luis por un tiempo largo, aunque aseguran que no saben qué les deparará el destino. Mientras tanto dictan clases de trapecio y acrobacia; las inscripciones se realizan a través del número de WhatsApp 2945686194.

Además, participan del proyecto audiovisual "Chiquitajes virtuales", con el que junto con otras tres compañías del país realizan presentaciones virtuales a través del canal de YouTube "La Cometa". Leonardo y Agustina son dos apasionados del circo que le buscan siempre el lado luminoso a la oscuridad y a la pandemia para poder seguir haciendo su arte.

Redacción / NTV