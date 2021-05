Ningún cumpleaños es lo que era. Ningún aniversario es lo que era. Tampoco ninguno deja de serlo. Lo cierto es que hoy El Diario de la República cumple 55 años. Y no es poca cosa. Será, sin duda, uno de los cumpleaños más particulares de su intensa vida. Será, por lo menos, uno de los menos imaginados. Nadie esperó llegar a este momento atravesando tan dura coyuntura. Su peregrinar por distintos espacios de la ciudad: por Pedernera 1212, por la Pringles, por la Junín, hasta esta sede actual de la avenida Lafinur, está marcado por el esfuerzo físico e intelectual de cientos de mujeres y de hombres de San Luis. Desde su fundador, desde los empresarios, hasta el más enjundioso de sus trabajadores en las más diversas tareas. Miles de puntanos han dejado su fuerza de trabajo, han puesto su corazón para que cada día nazca un nuevo ejemplar que los llene de orgullo. Hoy la tecnología marca el ritmo y proporciona formidables herramientas de comunicación. Todas ellas son parte de la cotidianeidad de esta empresa. Sin embargo, no se pueden olvidar momentos casi artesanales de la industria gráfica. Ese tránsito es también parte de la mejor historia de este emprendimiento. Una notable cantidad de periodistas han nacido en estas redacciones, muchos siguen ejerciendo dignamente tan entrañable profesión, en este o en otro medio; algunos lamentablemente se dedican a cualquier otra cosa.

El compromiso de El Diario siempre fue con San Luis y su gente. La suerte de la provincia siempre fue la suerte de El Diario. Ningún acontecimiento, de ninguna índole, escapó de su mirada. En sus páginas consta el reflejo fiel de 55 años de vigencia. Hoy San Luis sufre la pandemia, y esta empresa periodística no escapa de esa realidad. La padece con intensidad, y se sostiene lo más íntegra que le resulta posible. Incluso, busca afanosamente mitigar los efectos devastadores que esta crisis acarrea para todos, para la empresa, para sus trabajadores y para toda la comunidad. Cabe recordar a muchos empresarios que, a lo largo de tantos años, publicitaron sus actividades en estas páginas. Confiando en que se trataba de un vehículo eficaz para difundir lo mejor de su trabajo. Su participación permitió y permite sostener cada día un formidable vehículo de información.

“En el mundo con democracia, justicia y libertad” fue por muchos años el lema que encabezaba cada publicación. Su espíritu se mantiene plenamente vigente. Es una exigencia a la que no se puede no se debe renunciar. En tiempos tan difíciles para informar, sostener valores y principios parece imprescindible. En momentos donde, con incalificable ligereza, el periodismo mata a seres vivos, ubica a las personas en lugares a los que nunca fueron, difama y descalifica sin pudor, parece imprescindible chequear la información y sostener la verdad a ultranza. Se sabe que es mucha la ansiedad y son muchos los intereses en juego, pero hay lugares en los que no se debe caer de ninguna manera, y esa fue, es y será la premisa rectora de este diario.

Más allá de todos los protagonistas mencionados, y del agradecimiento a cada uno de ellos, este esfuerzo periodístico tiene un claro destinatario: sus lectores. A ellos un auténtico agradecimiento. Por su fidelidad, por su confianza y por la compañía a lo largo de estos 55 años. Ningún objetivo se hubiera alcanzado sin su perseverancia. Está firme la permanente invitación a continuar en esta senda, a redoblar los esfuerzos y a afrontar juntos los desafíos que la realidad imponga. Que le imponga a San Luis, a la Argentina y al mundo entero.

Aun en estas circunstancias, no deja de ser un motivo de profunda satisfacción cumplir años, mantener la vigencia y aguzar el ingenio y la creatividad para construir juntos, cada día, un producto de calidad que merezca la atención y la mirada profunda de nuestros queridos lectores.