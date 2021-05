Don Roque, un vendedor de 78 años que cumplió su sueño

"Trabajando, los sueños se cumplen”, dijo Roque Andrés Sosa este viernes en el Mercado Municipal de calle Zoilo Concha, tras cumplir el objetivo de que se comercialice la miel que vende desde hace más de dos décadas. A sus 78 años, camina todas las mañanas con su carrito característico desde su vivienda del barrio El Hornero hasta el centro de la capital puntana para vender la miel que empaqueta junto a su familia.

La historia de Roque no es la de un jubilado más. Tras haber cumplido su período laboral en el ámbito fabril y en el Poder Judicial, en el año 1998, ya jubilado, optó por no quedarse quieto y seguir en actividad. Desde ese entonces, la venta ambulante para Don Roque, como lo conocen todos, se volvió una pasión. “Comencé comprándole a un señor que distribuía en la zona y la vendía, al tiempo la gente me empezó a conocer y fue impresionante cómo aumentaron las ventas, por lo tanto, tuve que comenzar a comprar bidones de 300 kilos de miel. Así comenzó todo, y doy gracias a Dios por este momento. Fue lo que proyecté siempre, y aunque ahora la miel esté en la góndola, yo voy a seguir vendiendo en la calle”, dijo el incansable vendedor.

Hoy, el emprendimiento de la familia Sosa se comercializa en las góndolas del Mercado Municipal del barrio Eva Perón. Según comentó Roque, junto a su esposa y sus hijas se encargan de separar la miel en paquetes y ponerles la etiqueta para que el producto pueda ser ofrecido en la zona céntrica. Para llegar al punto central de la ciudad, el hombre camina alrededor de diez kilómetros diariamente con el objetivo de vender todos los potes. “Antes salía mañana y tarde, ahora solo por la mañana y vuelvo al mediodía, los años pesan”, comentó entre risas.

Rita, su hija, se mostró sumamente contenta por el sueño que pudo cumplir su padre. “La felicidad de él es la nuestra también. Junto a mi mamá y otra hermana colaboramos para que pueda salir todos los días. A veces se nos hace imposible tenerlo en casa porque quiere ir a vender nada más. El año pasado al momento de la Fase 1 por la pandemia le pusimos límites para cuidarlo, pero notamos que se nos vino abajo anímicamente y salió nuevamente. Su felicidad fue instantánea, vender en la calle para mi papá es todo”, aseguró la mujer.

El proyecto surgió de una iniciativa de la concejala Agustina Gatto, quien en el transcurso de 2020 reconoció la labor de Roque en el Concejo Deliberante de la capital. “Pensamos que era una buena manera de ayudarlo y más en este momento tan difícil que nos toca transitar por la pandemia, ahora él puede tener la tranquilidad de que será un ingreso seguro. Junto al encargado del mercado y la Municipalidad hicimos un gran esfuerzo para concretar esto”, comentó la edil.

Roque y su familia se mostraron sumamente agradecidos con la concejala y los directivos del Mercado Municipal, ya que para lograr que su miel esté a la venta tuvieron que transitar un largo período legal para la habilitación.