En San Luis el consumo de combustibles cayó un 20%

La pandemia y la crisis económica impactan fuerte en la economía, y el sector de los combustibles no es la excepción. Según la Cámara de Expendedores local, el consumo de las naftas en San Luis en lo que va de 2021 cayó un 20 por ciento en relación al año pasado. Además, aseguran que la venta de las variedades premium bajó en las últimas semanas un 40 por ciento. Señalan que la misma situación se replica a nivel nacional.

El presidente de la Cámara, José Gianello, dijo que los números de este 2021 comparados a los del 2020 no son buenos, lo que ya dice mucho debido a que el año pasado la actividad en el mercado puntano se había desplomado en un 40 por ciento. “Entre diciembre, enero y febrero tuvimos un poco de turismo. La baja en ese entonces era la esperada, ya que la gente no tenía la seguridad para salir y muchos optaron por irse al sur”, dijo.

Proyectó que si las restricciones se mantienen, los meses de mayo y junio serán "pésimos". “Volveremos a los mismos valores de abril del año pasado, con la diferencia de que hoy la situación es complicada y la ayuda económica del gobierno nacional será solo para sectores puntuales”, precisó.

Resaltó que los expendedores ya no tienen "espalda" para aguantar una falta sostenida en el consumo. “Yo tengo 46 empleados, lo que significa más de 5 millones de pesos por mes en sueldos, más las cargas sociales”, destacó Gianello, quien indicó que si bien algunas estaciones no han cerrado sus puertas, si han achicado personal.

“El año pasado en esta época casi que empezábamos a tener una actividad normal, pero no estábamos ni cerca de lo que vivimos actualmente", dijo.

Gianello señaló que las medidas de confinamiento son lógicas para poder frenar los contagios, y cree que los puntanos muestran, en general, un alto grado de respeto y responsabilidad para acatar las disposiciones, pero al mismo tiempo dijo que tiene incertidumbre en relación al futuro de la economía.

Las elecciones a la hora del consumo también cambiaron entre los automovilistas, ya que ante el aumento constante de los combustibles cada vez más puntanos deciden pasarse de la nafta premium a la súper. El titular de la Cámara explicó que esta tendencia no es nueva, sino que ya sucede desde hace algún tiempo. Igualmente manifestó que el precio de los combustibles líquidos está "en los niveles normales históricos", y que el problema reside no solo en la devaluación del peso en relación al dólar, sino también en la profunda crisis que atraviesa el país. “La diferencia que hay entre las dos variedades de naftas es de 17 pesos por litro. Hoy la de mayor octanaje está en 113 pesos, y la súper ronda los 96. Aunque la gente sepa que es mejor la primera, el bolsillo no alcanza y prefieren achicar gastos”, aseguró.

El sábado fue el primer día de confinamiento estricto en la provincia, un régimen que, como en la mayoría de la Argentina, se mantendrá hasta el 30 de mayo. Gianello señaló que las ventas en esa jornada cayeron un 80 por ciento.