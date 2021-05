Granos: San Luis tiene una evolución notable de su valor bruto

La Bolsa de Cereales de Córdoba realizó una investigación para conocer el aporte económico que hace cada provincia que está en su zona de influencia, que abarca principalmente el centro del país y una porción del norte.

Analizaron los cultivos tradicionales, tanto de invierno como de verano, incluyendo también al maní, ya que es uno de los más difundidos en la propia Córdoba. El resto son soja, maíz, trigo y sorgo.

Si hay un dato destacado es la variación interanual que muestra San Luis, por lejos la más importante de las cinco provincias analizadas. La provincia registró un valor bruto de producción en la campaña 2020/21 de 1.030 millones de dólares. Como en la pasada (19/20) habían sido de 210 millones, el incremento es de nada menos que el 390%.

Para dimensionar este crecimiento basta observar el del resto: Tucumán experimentó un 66%, le sigue La Pampa con 62%, luego Córdoba con el 50% y finalmente Santiago del Estero, con apenas el 16%.

En la escala de valores ingresados, por supuesto que Córdoba se despega del resto con 14.250 millones de dólares debido a su potencial y la enorme superficie sembrada. Luego está Santiago del Estero con 2.800 millones, seguido por La Pampa con 1.330 millones y San Luis con 1.030. Tucumán es quinta con 480 millones.

La participación que tiene cada cultivo también tiene diferencias marcadas. La soja está primero, lejos, con el 54% del total y U$S 10.660 millones. El maíz alcanza el 37% y U$S 7.390 millones y tercero está el trigo con el 4,3% (su fuerte está en Buenos Aires) y U$S 855 millones. Ahí nomás aparece el maní (4,1% y U$S 815 millones) y cierra el sorgo con el 1% de participación y un aporte económico de U$S 170 millones.