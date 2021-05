El sitio web del Poder Judicial recibió más de 400 denuncias

Hace más de un mes el Poder Judicial de San Luis puso en marcha la plataforma “Mi Denuncia” y hasta el momento recibieron más de 400 en toda la provincia. Aseguran que un 45% corresponde a presentaciones sobre violencia familiar o de género, y otro 45% a delitos varios, mientras que el 10% restante son llamados telefónicos con consultas, que luego se convierten en exposiciones. La página web es midenuncia.justiciasanluis.gov.ar.

La responsable de la Oficina de Recepción de Denuncias (ORD) del Poder Judicial, Belén Lucero, comentó que, si bien la web se puso en marcha a mediados del mes pasado, después de que el Gobierno anunciara las nuevas restricciones los ciudadanos acrecentaron su uso. Además, precisó que al tener un único acceso, se les hizo más fácil hacer las presentaciones, dado que anteriormente no contaban con un espacio exclusivo, sino que debían ingresar a la web del organismo y allí buscar la solapa correspondiente, mientras que hoy está todo centralizado en un mismo lugar.

El sitio se divide en dos secciones, en la de delitos penales y la de casos de violencia familiar o de género. En la primera hay que completar un formulario con los datos personales, colocar un correo electrónico y el número de teléfono para que luego lo puedan contactar. En este sector acumularon un 45% de exposiciones. El 17% de ellas corresponde a amenazas; un 13% a maltrato animal; un 11% a estafas virtuales; 10% a incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y 9% a usurpación. Lucero recordó que todos los datos son de nivel provincial.

Lucero expresó que les llamó la atención la cantidad de casos de maltrato animal. “Consideramos que es una herramienta que encontraron los proteccionistas o los ciudadanos comunes, dado que se hace de manera anónima. Les resulta más sencillo que recurrir a la comisaría o exponerse, porque muchas veces tienen que denunciar a un vecino”, dijo. Además, explicó que está la posibilidad de subir una foto o documento para dar constancia de lo sucedido.

En relación a las estafas virtuales, indicó que además de tomarles el reclamo, los bancos pueden derivar a los denunciantes a la página del Poder Judicial. "Del Banco Supervielle se contactaron con nosotros para decirnos que compartirían esta opción con sus clientes", dijo Lucero.

Con respecto a las denuncias de violencia familiar o de género, la responsable de la ORD resaltó que un 90% tiene que ver con agresión intrafamiliar, sobre todo a niños, adultos mayores y mujeres. También, precisó que estas últimas son las que mayormente hacen las exposiciones. “Son bajos los porcentajes de denuncias hechas por hombres y tienen que ver con sus hijos”, resaltó.

La plataforma también permite que las instituciones hagan exposiciones. “Si una escuela o un hospital advierte de alguna situación; por ejemplo que algún chico manifestó un abuso intrafamiliar o que no concurrió a clases en la etapa presencial o tuvo repetidas faltas, lo citan al tutor y no asiste al establecimiento, se va a la casa y no están, esto no llega a ser una denuncia de delito o violencia, pero les damos intervención a los juzgados de niñez y adolescencia por las dudas”, explicó Lucero.

Un 10% de las solicitudes se hizo a través de llamados telefónicos. “Por lo general son personas que necesitan ayuda para hacer una exhibición o hasta incluso nosotros les llenamos el formulario”, resaltó la funcionaria judicial, quien contó que para eso deben dejar un número de contacto personal o de un conocido, como también especificar en qué localidad viven, para que el trámite sea derivado a la circunscripción correspondiente.

La página “Mi Denuncia” funciona las 24 horas del día. En caso de tratarse de una situación urgente que requiera de presencia policial inmediata, se debe llamar al 911. También se habilitó la línea 104 para la atención de víctimas de violencia de género.