Los agentes sanitarios vacunaron contra el coronavirus en los asilos

El Ministerio de Salud continúa con los operativos de vacunación contra el coronavirus y en esta oportunidad, durante la semana, pasó por nueve asilos de la ciudad en donde unos 127 ancianos recibieron la segunda etapa de AstraZeneca. Los adultos mayores aseguran que ahora se sienten mucho más protegidos para cuando puedan volver a salir a encontrarse con sus seres queridos.

“Ya estaban en el período que les tocaba la nueva dosis. Llegamos a nueve instituciones porque son personas que sabemos que tienen limitaciones en la movilidad, todos son de edad avanzada y también tienen diversas patologías de riesgo. Se hizo lo mismo en el geriátrico de Justo Daract, en San Luis y en otras localidades”, comentó la coordinadora de la cartera, Rosa Dávila.

Además, explicó que quedan algunas instituciones por cubrir porque están afectadas con casos positivos de COVID-19, pero cuando se recuperen y pase un tiempo prudencial, los agentes sanitarios pasarán a inocularlos.

Marta Vélez, una de las residentes del Hogar “Santa Teresita”, comentó que recibir la vacuna tanto para ella como para sus compañeros del lugar fue “una liberación”. “Me siento mucho más protegida y con ganas de salir. Estuvimos esperando con ansias este momento, todos los que fueron autorizados por las familias la recibieron”, contó con alegría.

Otra de las abuelas de “La Quinta de Graciela” coincidió en que se siente más aliviada al estar inoculada para pronto poder recibir la visita de sus seres queridos.

Corina Abdala, de “Años Dorados”, es consciente de que a pesar de haber recibido las dosis es necesario seguir cuidándose y tomando recaudos. “Estamos muy bien, es un geriátrico fantástico y vivimos tranquilas. A mí no me gusta el encierro y llevamos mucho tiempo, pero caminamos por el patio, leemos, pintamos, hacemos gimnasia y la gente tiene que hacer lo mismo, no hay que salir”, dijo.

Por otro lado, Dávila mencionó que en el operativo también llegan a la casa de los vecinos que tienen problemas de movilidad para trasladarse al centro, que funciona en la Universidad Provincial de Oficio (UPrO) “Eva Perón”. “Cuando se inscriben registran que no pueden salir, entonces periódicamente revisamos los listados y vamos al domicilio”, detalló.

Asimismo, mencionó que durante hoy, mañana y seguramente en la semana sigan notificando a los vecinos para que se acerquen a ser vacunados, tanto en Villa Mercedes como en el resto de las localidades del interior.

“Esta semana llegaron 6.750 Sputnik V del componente uno, 4.800 de AstraZeneca de la segunda dosis y 6.700 para la primera”, indicó. Y ayer ingresaron 4.200 primeras partes de Sputnik V y unas 900 de la segunda etapa.

Por último, recordó que la sociedad debe seguir cuidándose, respetando el distanciamiento físico, el uso del barbijo o tapabocas, tener todos los cuidados personales necesarios, respetar las medidas restrictivas para poder frenar la pandemia y ante el menor síntoma asistir a los puestos de testeo habilitados para evitar la propagación del virus.